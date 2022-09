Mundo Cortejo com caixão de rainha Elizabeth II chega à capital da Escócia

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Ponto final da viagem foi o palácio que é a residência oficial da realeza na Escócia, e onde o corpo da monarca passará a noite. Foto: Twitter @RoyalFamily/Divulgação Ponto final da viagem foi o palácio que é a residência oficial da realeza na Escócia, e onde o corpo da monarca passará a noite. (Foto: Twitter @RoyalFamily/Divulgação) Foto: Twitter @RoyalFamily/Divulgação

O cortejo de veículos que carrega o caixão da rainha Elizabeth II chegou no início da tarde deste domingo (11) ao palácio de Holyroodhouse, na capital escocesa de Edimburgo. O roteiro teve uma viagem de seis horas pelo interior do país.

O ponto final da viagem foi o palácio que é a residência oficial da realeza na Escócia, e onde o corpo da monarca passará a noite. Uma guarda de honra composta pelo Regimento Real da Escócia saudou o carro funerário com uma saudação real antes do caixão ser transferido para a Sala do Trono por um grupo militar.

Grandes multidões se reuniram ao longo da icônica Royal Mile da cidade para se despedir da rainha, que morreu na quinta-feira aos 96 anos.

O caixão foi conduzido pela North Deeside Road de Aberdeen, passando pela Great Western Road, antes de passar pelo Duthie Park, um parque público de 178 mil m².

Cortejo demorado

Desde que a rainha morreu, seu caixão – coberto com o Estandarte Real da Escócia e uma coroa de flores – tinha ficado no salão de baile do Castelo de Balmoral, onde os funcionários tiveram a chance de prestar suas últimas homenagens. A viagem realizada nesta manhã demora normalmente cerca de três horas, no entanto, foi conduzida lentamente para permitir que as pessoas presenciem o carro funerário ao longo do percurso e se despeçam à medida que passa.

Na segunda-feira, o caixão será encaminhado à Catedral de St Giles para um serviço com a presença do rei e da rainha consorte e uma congregação composta “de todas as áreas da sociedade escocesa”, disse o alto funcionário do palácio.

Após o serviço, o caixão descansará por 24 horas para permitir que o público escocês preste suas homenagens. Charles e membros da família real participarão da guarda – ou vigília – na noite de segunda-feira (12).

Palácio de Holyroodhouse

O Palácio de Holyroodhouse fica no final da Milha Real (Royal Mile) de Edimburgo. Algumas das figuras históricas mais emblemáticas da Escócia já viveram no palácio, como a rainha Mary. Atualmente, ele era utilizado pela rainha Elizabeth II para a realização de compromissos oficiais na Escócia.

Fundado inicialmente como um mosteiro, por David I da Escócia, em 1128, o local serviu como principal residência dos reis e das rainhas da Escócia desde o século XV. Todos os anos, a rainha costumava passar uma semana em Holyroodhouse celebrando a cultura escocesa, incluindo milhares de hóspedes no palácio durante esta ‘Semana de Holyrood’.

É também no Palácio de Holyrood que o monarca do Reino Unido encontra e nomeia o primeiro-ministro da Escócia. Durante a presidência britânica da União Europeia uma das reuniões do Conselho Europeu ocorreu lá.

