8 de setembro de 2020

Segundo os dados, 3.397.234 pessoas já se recuperaram.

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 504 mortes e 14.279 novos casos de Covid-19. Os números foram apresentados na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta terça-feira (8).

O número total de óbitos chega 127.464. Na segunda-feira, o painel do ministério marcava 126.960. Ainda há 2.485 falecimentos em investigação.

Os casos acumulados de Covid-19 totalizam 4.162.073. Na segunda o sistema de dados trazia 4.147.794 casos desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com a atualização, 637.735 pessoas estão em acompanhamento e outras 3.397.234 já se recuperaram.

Covid-19 nos Estados

Os Estados com mais mortes são São Paulo (31.430), Rio de Janeiro (16.646), Ceará (8.567), Pernambuco (7.741) e Pará (6.269). As Unidades da Federação com menos vidas perdidas até o momento são Roraima (598), Acre (630), Amapá (675), Tocantins (758) e Mato Grosso do Sul (987).

São Paulo registra menor número de mortes diárias desde 21 de abril

O Estado de São Paulo contabilizou, nas últimas 24 horas, 1.453 novos casos e 53 novas mortes provocadas pelo novo coronavírus. Foi o menor número de mortes diárias contabilizadas para uma terça-feira desde o dia 21 de abril, também durante um feriado prolongado. No dia 21 de abril foram registradas 56 mortes.

Às terças-feiras o número de mortes e de novos casos costuma ser sempre mais alto e até bater recordes, principalmente com o atraso que ocorre nas notificações durante os finais de semana. No entanto, o número desta terça pode ter sido baixo como reflexo do feriado prolongado de 7 de setembro.

Com isso, o Estado de São Paulo soma, desde o início da pandemia, 31.430 óbitos e 858.783 casos confirmados do coronavírus. Do total de casos diagnosticados, 704.530 pessoas estão recuperadas, sendo 95.543 após internação.

Há 10.584 pessoas internadas em todo o Estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, sendo 4.647 delas em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de UTI (unidades de terapia intensiva) está em 53,5% no Estado e em 52,8% na Grande São Paulo.

Rio de Janeiro investiga mortes

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou mais 53 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado nesta terça. O número total de óbitos pela doença desde o início da pandemia subiu para 16.646. Há mais 349 mortes que estão sendo investigadas.

Desde o início da pandemia, 233.373 pessoas contraíram o novo coronavírus no Estado do Rio. O número representa um acréscimo de 321 casos em relação ao boletim de segunda-feira (7). Entre os infectados, 212.272 se recuperaram.

Todas as cinco cidades do Estado mais afetadas pela Covid-19 estão na região metropolitana. O Rio de Janeiro lidera com 93.899 casos. Na sequência vem Niterói (11.677), São Gonçalo (11.185), Duque de Caxias (8.479) e Belford Roxo (7.994).

Também na região metropolitana se situam os municípios com maior número de mortes. Novamente, a capital encabeça a lista com 9.957 óbitos. Também fazem parte desse grupo São Gonçalo (666), Duque de Caxias (664), Nova Iguaçu (535) e São João de Meriti (403). Quatro cidades do Estado – Cantagalo, Cardoso Moreira, Cordeiro e São Sebastião do Alto – registraram uma morte.

