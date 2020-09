Brasil Feriado prolongado resultou na morte de 97 pessoas em estradas federais

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

No Rio Grande do Sul, o feriado prolongado foi marcado por pequeno aumento do fluxo, reforço do policiamento e chuva. Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou, nesta terça-feira (8), que 97 pessoas morreram nas estradas brasileiras durante o feriado prolongado da Independência. A corporação registrou, de sexta-feira (4) até segunda (7), 933 acidentes nas rodovias, que resultaram em 1.103 feridos e 97 mortos.

Ao longo do feriado prolongado, 123.548 pessoas foram abordadas e 133.498 veículos, fiscalizados. Em 2019, o dia da Independência caiu em um sábado, não havendo operação de feriado prolongado. Não há, portanto, dados comparativos.

As fiscalizações da PRF flagraram 704 condutores sob efeito de álcool e 3.646 pessoas que não usavam cinto de segurança; 1.072 motociclistas sem capacete e 531 crianças sem cadeirinha. Foram flagradas 5.728 ultrapassagens indevidas e 270 condutores usando aparelhos celulares enquanto dirigiam.

Drogas

Segundo o balanço, as ações de combate ao crime resultaram na apreensão de mais de 7 toneladas de maconha e mais de 88 mil pacotes de cigarros contrabandeados. Em apenas uma apreensão, a PRF flagrou 1,4 tonelada de maconha na sexta-feira (4), em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A droga é avaliada em mais de R$ 1,4 milhão.

Na Bahia, em Urandi, a PRF apreendeu 250 mil carteiras de cigarros contrabandeados, que estavam acomodadas em 250 caixas e escondidos em meio a uma carga de polvilho. A carga está avaliada em mais de R$ 1 milhão.

A PRF recuperou ainda 76 veículos furtados ou roubados e retirou de circulação 19 armas de fogo e 667 munições e prendeu, por diversos crimes, 525 pessoas.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o feriado prolongado foi marcado por pequeno aumento do fluxo, reforço do policiamento e chuva.

Ao longo das 78h de operação no feriado prolongado, marcado por chuvas e pequeno aumento de fluxo, que não chegou a causar filas ou grandes congestionamentos, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o policiamento nas rodovias gaúchas. A fiscalização foi focada nos comportamentos mais associados a acidentes graves. Dos 1.754 condutores fiscalizados, 53 foram autuados por infrações relacionadas à embriaguez ao volante, e não puderam seguir dirigindo. Durante as rondas e operações, os policiais autuaram 241 condutores que realizaram ultrapassagem indevida, conduta causadora de boa parte dos acidentes graves em rodovias com pista simples.

Apesar dos esforços policiais, as pistas molhadas e o comportamento do condutor contribuíram para que duas pessoas perdessem a vida e outras 64 ficassem feridas nos 36 acidentes com mortes ou lesões que ocorreram no período nas rodovias gaúchas. Em 2019, o feriado da Independência ocorreu durante o sábado, não havendo operação especial, portanto, não há dados comparativos do fim de semana prolongado.

No combate ao crime, a PRF seguiu direcionando as abordagens com base nas informações do serviço de inteligência, o que contribuiu para a prisão de 27 pessoas, sendo oito delas por crimes envolvendo tráfico de drogas, contrabando ou descaminho.

