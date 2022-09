Saúde Covid longa: vacina da Pfizer diminui sintomas persistentes da doença

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2022

Pesquisa feita em Israel mostra o impacto da imunização sobre os efeitos prolongados do coronavírus. (Foto: Divulgação)

Ser vacinado com, pelo menos, duas doses de vacinas da Pfizer reduz drasticamente a maioria dos sintomas de Covid longa, mostra um novo estudo publicado na revista científica Nature npj Vaccines. A pesquisa aponta que oito dos dez sintomas mais comumente relatados por quem desenvolve a condição apareceram com uma incidência entre 50% e 80% menor nos indivíduos que receberam pelo menos duas doses da vacina contra a covid em comparação com aqueles que não receberam nenhuma dose.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza a Covid longa como “a condição pós covid que ocorre em indivíduos com histórico de infecção por Sars-CoV-2 provável ou confirmada, geralmente 3 meses após o início da covid, com sintomas que duram pelo menos 2 meses e que não podem ser explicados por um diagnóstico alternativo”.

O estudo foi liderado pelo professor Michael Edelstein, da Faculdade de Medicina Azrieli da Universidade Bar-Ilan, em Israel, em cooperação com equipes de doenças infecciosas e tecnologia da informação em três dos hospitais: Baruch Centro Médico Padeh, Centro Médico Ziv e Centro Médico Galilee.

Quase 3.500 adultos em Israel participaram do estudo, realizado entre julho e novembro de 2021. Esses indivíduos preencheram uma pesquisa disponível em quatro idiomas locais comumente falados — hebraico, árabe, russo e inglês — com uma variedade de perguntas sobre quadros de covid, estado vacinal e quaisquer sintomas que estivessem experimentando.

Mais da metade dos participantes (2.447) não relataram infecção anterior pelo coronavírus, enquanto 951 foram infectados anteriormente. Dos infectados, 637 (67%) receberam pelo menos duas doses da vacina. Dos 2.447 indivíduos que não relataram infecção prévia, 21 (0,9%) receberam apenas uma dose, 1.195 (48,8%) receberam duas doses, 744 (30,4%) receberam três doses e os demais não foram vacinados (19,9%).

Os pesquisadores compararam os indivíduos vacinados com os não vacinados em termos de sintomas auto-relatados pós-Covid. Após o ajuste para fatores como idade e tempo decorrido desde a infecção até a resposta à pesquisa, eles descobriram que a vacinação com duas ou mais doses da vacina da Pfizer estava associada a um risco reduzido de relatar os sintomas mais comuns de infecção pós-coronavírus. Entre aqueles na população do estudo atual, os sintomas mais comuns relatados — fadiga, dor de cabeça, fraqueza dos membros e dor muscular persistente — reduziram em 62%, 50%, 62% e 66%, respectivamente. A falta de ar foi reduzida em 80% e a dor muscular persistente em 70%.

“Não entendemos completamente o que acontece nos meses e anos após a covid em termos de saúde e bem-estar físico e mental ”, diz Edelstein, em comunicado. “Como a Covid longa parece afetar muitas pessoas, era importante para nós verificar se as vacinas poderiam ajudar a aliviar os sintomas. Está ficando cada vez mais claro que os imunizantes protegem não apenas contra doenças, mas, como os resultados deste estudo sugerem, dos efeitos de longo prazo da covid.”

Até que ponto as vacinas protegem contra a Covid longa não foi totalmente esclarecido. Este estudo é o primeiro de um projeto em andamento lançado por Edelstein para rastrear uma grande coorte de indivíduos de todos os setores da sociedade diversa de Israel para entender o impacto das vacinas na qualidade de vida a longo prazo, diferentes variantes de covid e sintomas de Covid longa.

