Cláudio Humberto “Crise hídrica” acaba e Aneel não deixa conta cair

Por Cláudio Humberto | 30 de dezembro de 2021

Foto: Caio Coronel/Itaipu Binacional

A melhoria do nível nas hidrelétricas, com as chuvas, deixou submersa a “crise hídrica” que serviu de pretexto para acionar as termelétricas e multiplicar o valor da conta de luz. Mas não se fala em reduzir valor das “bandeiras da extorsão”, no governo e nem na agência “reguladora” Aneel. Ali estão os santos protetores do melhor negócio do mundo: 3,1 mil termelétricas que sugam o cidadão, como o caso da Usina Térmica Uruguaiana, da J&F, dos irmãos Batista, até R$24 milhões por dia.

Opção pelo atraso

Usada em países africanos remotos, de geração hidrelétrica inviável, as termelétricas são caras e atrasadas, além de muito poluentes.

Pedala, MPF

Feliz como pinto no lixo, André Pepitoni, presidente da Aneel, já deu a má notícia (para nós): as contas de luz aumentarão 19% em 2022.

Nunca geraram tanto

Sob a “proteção” da Aneel e governo, termelétricas geram (e faturam) mais entre setembro e dezembro deste ano do que durante todo 2020.

Nunca faturaram tanto

O Operador Nacional diz que nunca se gerou tanta energia como em agosto: 14.1 GWh, 12% a mais que no auge da crise hídrica de 2015.

Gasto com viagem cai, mas segue escandaloso

Neste ano de 2021, o gasto com viagens de funcionários públicos, terceirizados e até “convidados eventuais”, bancadas pelo pagador de impostos, é o menor dos últimos cinco anos, mas continuam escandalosos: R$537,4 milhões. Curiosamente, as passagens aéreas representam apenas 31% desse custo. Mais de R$335 milhões (63%) serviram para pagar diárias dos viajantes do governo federal.

Em queda

Em 2019, ainda no período pré-pandemia, os gastos com viagens foram de R$1,29 bilhão. Foi a menor despesa do tipo desde 2015.

Número um

Uma sargento da Polícia Militar do Amazonas cedida ao Ministério da Justiça é o servidor que mais recebeu diárias, este ano: R$108,2 mil.

Diferença

O servidor que representou o maior gasto com viagens em 2021 custou quase R$138 mil em 2021. Em 2018, o mais “caro” custou R$ 308 mil.

Sinal dos tempos

Para a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), “somente o presidente, sua esposa e a própria filha pré-adolescente, ouvindo o pediatra, podem decidir sobre vacinar”. E isso causa controvérsia.

Boa iniciativa

O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, comemorou a extinção da CaixaPar, a holding de investimento criada pelo banco em 2009, penúltimo ano do governo Lula, e que rende problemas no TCU desde 2015. “Não há nenhuma necessidade”, explicou Guimarães.

Grave denúncia

O deputado José Medeiros (Pode-MT) ironizou na internet: “Meu filho acaba de nascer e o médico não quer aplicar a vacina antes do teste do pezinho onde posso denunciá-lo?”

Quanto é rico?

O pré-candidato a presidente Sergio Moro garante que “não enriqueceu no setor público, nem no privado”. Vale registrar que o salário médio de um juiz federal é R$32 mil por mês, segundo o Portal da Transparência.

Menos, mas muito

A associação de telecoms registrou queda de 28,4% nas reclamações de usuários em novembro, em relação a 2020. Ainda assim, foram mais de 162 mil queixas num mês sobre operadoras de celular e TV paga.

A nata voa

A pandemia da covid gerou uma grande migração de passageiros da aviação comercial para a executiva (particular). Rogério Andrade, CEO da Avantto, diz que houve a alta de 50% nas horas voadas em 2021.

Inflação de aluguéis

A FGV divulgou queda significativa do IGP-M este ano, em relação a 2020. Apesar da alta de 17,8% no índice que é utilizado para reajustar aluguéis, o valor ficou bem abaixo dos 23% registrados ano passado.

Imóveis “nossos”

Mais de 93% dos quase 1.300 imóveis que pertencem ao governo federal estão localizados nos prestigiosos bairros da Asa Sul e Norte, no Plano Piloto (Brasília), onde o metro quadrado vale mais de R$8 mil.

Pergunta no DSM

Vício por terror e pânico nas manchetes tem diagnóstico?

PODER SEM PUDOR

Deus é testemunha

O senador Mello Viana abandonou as hostes do brigadeiro Eduardo Gomes e virou militante apaixonado da candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, na campanha presidencial de 1945. Num comício em Belo Horizonte, ergueu as mãos para os céus e pediu a Deus que Dutra fosse eleito. Padre Dutra, eleitor do brigadeiro, foi correndo contar a cena para Milton Campos: “O senhor precisava ver a cara do Mello Viana dirigindo-se a Deus!”.“Pois eu queria era ver a cara de Deus” respondeu Campos.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

