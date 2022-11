Acontece Cristiano Ronaldo bate recorde de Pelé, sendo o primeiro a marcar em cinco Copas; entenda

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Portugal venceu a Gana por 3 a 2 na estreia da Copa do Mundo do Catar na tarde desta quinta-feira (24). O craque Cristiano Ronaldo foi o autor do primeiro gol da vitória portuguesa e, aos 37 anos, se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco Mundiais. Após a partida, o camisa 7 celebrou a conquista da marca. Atualmente, o craque português está sem clube, pois, em comum acordo, se desligou do Manchester United, da Inglaterra.

“É um momento bonito, no meu quinto Mundial. Ganhamos, entramos com o pé direito, foi uma vitória importantíssima. Sabemos que nestas competições ganhar o primeiro jogo é fundamental. Mais um recorde também, sou o único jogador a marcar em cinco Mundiais consecutivos, isso para mim é um motivo de grande orgulho”, disse o jogador ao jornal português A Bola. “Estou muito feliz pela equipe ter feito uma excelente exibição. Foi difícil, mas merecemos a vitória”, completou.

Entretanto, Cristiano não foi o primeiro a conquistar o feito se considerado também o futebol feminino. Isso porque, a rainha Marta marcou em sua quinta Copa do Mundo em 2019. Ao todo ela marcou nos Mundiais de 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019.

Foco

Além disso, Cristiano Ronaldo atinge a marca dois dias após o Manchester United anunciar a rescisão de contrato com o veterano atacante, que aproveitou para desconversar sobre toda a polêmica e valorizar o foco na Copa.

“O importante foi a equipe ter ganho. O capítulo está fechado e o foco está única e exclusivamente na Copa. Como disse, queríamos entrar com o pé direito. Ganhamos, jogamos bem, ajudei a equipe. Tudo o resto não importa. O importante é a seleção”, finalizou Cristiano.

