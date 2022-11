Rio Grande do Sul Prefeito de cidade gaúcha é morto a tiros dentro de seu gabinete

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Roberto Maciel dos Santos estava em seu segundo mandato no comando de Lajeado do Bugre. (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O prefeito da pequena cidade gaúcha de Lajeado do Bugre (Região Norte), Roberto Maciel Santos (PP), 45 anos, foi morto com vários tiros em seu local de trabalho no final da desta quinta-feira (24). Conforme testemunhas, um encapuzado desembarcou de um carro, perguntou pelo político na portaria e o encontrou no gabinete, durante reunião. Um suspeito já está preso.

A sequência de disparos – efetuados com pistola de calibre 9 milímetros – ainda feriu gravemente um motorista da administração municipal. Ele está internado no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões, a cerca de 50 quilômetros. Já o vice-prefeito Ronaldo Machado da Silva (PL) conseguiu se refugiar em um banheiro, sem ser atingido.

Também conhecido pelo apelido de “Beto”, o prefeito estava em seu segundo mandato à frente do Executivo. Ele era casado com Gilvane Bechmam Santos, que acumula as funções de primeira-dama e secretária de Assistência Social.

O corpo será velado em cerimônia aberta ao público no templo da Assembleia de Deus em Lajeado do Bugre durante a manhã desta sexta-feira (24), com sepultamento por volta do meio-dia no cemitério local.

Investigação

O suposto automóvel utilizado pelo atirador – um Chevrolet Prisma cinza – foi encontrado à tarde, abandonado na zona rural do município. Conforme a Polícia Civil, o veículo apresentava sinais de tentativa de incêndio.

Até o fim da noite, não havia informações oficiais sobre a motivação do crime, a identidade do suspeito e se houve a participação de outras pessoas. Técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) estiveram no local do homicídio e também foi requisitada uma câmera externa de segurança da sede da prefeitura, para análise de imagens.

(Marcello Campos)

