Colunistas CT europeu

Por Leandro Mazzini | 2 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comitê Olímpico do Brasil já enviou mais de 150 atletas de 17 modalidades para retomada segura dos treinamentos em Portugal nos três primeiros meses da Missão Europa, com cronograma de preparação de atletas para os Jogos de Tóquio 2020, que acontecerão daqui a oito meses. Neste mês embarcam para o continente as equipes de ginástica trampolim, pentatlo moderno, tiro esportivo e wrestling. Serão 50 novos integrantes, que utilizarão o centro de treinamento de alta performance de Rio Maior – pequena cidade longe de Lisboa. Aliás, o COB já decidiu que o CT servirá como base fixa do Time Brasil na Europa até Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Stand by

A despeito da segunda onda do Covid-19 em países como França, Espanha e Itália, Portugal ainda registra números menores. Autoridades avaliam se decretam lockdown.

Sonho cancelado

Simone Barreto, a brasileira que morreu no atentado de Nice, na França, era conhecida por ter levado o culto a Iemanjá para a região litorânea. A cozinheira estava prestes a abrir um restaurante.

Lock tabajara

Uma amiga da Coluna que está em Nice relata o lockdown tabajara francês contra o Covid-19: todos podem imprimir uma guia por dia, com justificativa qualquer para sair às ruas. E não há fiscais suficientes para abordagem.

Freio…

O TRE de Pernambuco proibiu manifestações que provoquem aglomerações, tumultos eleitorais, sejam eles comícios, carreatas, ‘bicicleatas’, caminhadas e bandeiraços em semáforos. As ruas ficaram desertas na reta final da campanha eleitoral.

… na farra

Foi decisão acertada, contam militantes, contra o perigo da segunda onda do Covid-19. É que os candidatos à prefeitura faziam uma farra na rua, com aglomerações, corpo-a-corpo com abraços e apertos de mãos, festas, sem seguir normas sanitárias. Só cumpriam as regras em frente às câmeras de TV.

Nas montanhas

Felipe Saliba (DEM), com apoio Ademir Lucas (PODE), e Marília Campos (PT), com apoio Newton Cardoso (MDB) devem ir para o 2º turno em Contagem, maior cidade da região metropolitana de BH, segundo pesquisa que sai hoje.

Ficha caiu

Parece que os prováveis adversários de João Campos (PSB) à Prefeitura do Recife já dão como certa a sua presença no 2º turno. Então começaram uma guerra fratricida em que todos perderão. Estão se acusando mutuamente no guia eleitoral.

Olho nas contas

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, baixa em Brasília amanhã. Tem reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na Residência Oficial sobre o PLP 101/20 (que estabelece o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal).

Discretamente

Toma posse amanhã no Senado o suplente do saudoso Arolde de Oliveira, o empresário Carlos Portinho. Terá mais seis anos de mandato pela frente. Mas nada de plenário, será numa sala do Prodasen, com transmissão pela internet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas