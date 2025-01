Grêmio Cuéllar rescinde com o Al-Shabab e está livre para fechar com o Grêmio

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

O volante (foto) teve saída confirmada pelo técnico Fatih Terim Foto: Divulgação/Al-Shabab O volante teve saída confirmada pelo técnico Fatih Terim. (Foto: Divulgação/Al-Shabab) Foto: Divulgação/Al-Shabab

Gustavo Cuéllar teve seu contrato com o Al-Shabab, da Arábia Saudita, rescindido e está livre para assinar com o Grêmio. O técnico Fatih Terim confirmou a informação nesta segunda-feira (13) durante entrevista coletiva.

“Gustavo Cuéllar está deixando o clube após acertar a rescisão contratual. Estou muito feliz por tê-lo conhecido e por tê-lo visto em ação”, disse o treinador.

Com o fim do vínculo, o volante já pode fechar com o Tricolor e reforçar o clube para a temporada de 2025. O jogador entrou em campo na última sexta-feira (10) e já chega pronto para jogar. Cuéllar se destacou no Brasil durante a sua passagem pelo Flamengo, de 2016 a 2019.

