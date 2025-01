Porto Alegre Mais de 3 mil árvores foram plantadas em espaços públicos de Porto Alegre no último semestre

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ainda restam 400 plantios acertados com empresa contratada em abril do ano passado Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA Porto Alegre, RS, Brasil 13/01/2025: Mudas de espécies nativas foram inseridas na arborização urbana de Porto Alegre em parques, praças e vias públicas. Os 3.142 vegetais, contabilizados até o final do último mês, contribuem para a permeabilidade do solo em momentos de chuva, amenização da temperatura em dias com calor acima da média e na mitigação de gases de efeito estufa. Foto: Sergio Louruz / SMAMUS / PMPA Foto: Sergio Louruz/SMAMUS/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Novas mudas de espécies nativas foram inseridas na arborização urbana de Porto Alegre em parques, praças e vias públicas. Os 3.142 vegetais, contabilizados até o final do último mês, contribuem para a permeabilidade do solo em momentos de chuva, amenização da temperatura em dias com calor acima da média e na mitigação de gases de efeito estufa.

Com um foco no aumento da vegetação e maior qualidade de vida para a população e fauna da cidade, técnicos da Smamus (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) planejam e fiscalizam os trabalhos realizados pela empresa terceirizada contratada em abril do último ano.

O contrato, no valor de R$ 3 milhões, já foi cumprido quase na totalidade, restando ainda 400 plantios acertados a serem efetivados até março. Os principais locais trabalhados foram as avenidas Edvaldo Pereira Paiva, Nilo Peçanha, Cristiano Fischer e Ernesto Neugebauer.

“As árvores têm diversos benefícios e funcionalidades, por conta disso queremos aproveitar o potencial máximo delas, plantando espécies certas nos lugares certos. Na Zona Norte priorizamos a absorção da água das chuvas, e em outros pontos da cidade o foco é na contribuição principalmente do conforto térmico”, explica a coordenadora de arborização urbana da Smamus, Verônica Riffel. Dentre as espécies plantadas estão os ipês roxo e amarelo (handroanthus heptaphyllus e chrysotrichus), pitangueira (eugenia uniflora), quaresmeira (pleroma granulosum) e capororoca (myrsine guianensis).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/mais-de-3-mil-arvores-foram-plantadas-em-espacos-publicos-de-porto-alegre-no-ultimo-semestre/

Mais de 3 mil árvores foram plantadas em espaços públicos de Porto Alegre no último semestre

2025-01-13