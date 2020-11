Política Cúpula do Brics: Bolsonaro diz que OMS e OMC necessitam de reformas

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Bolsonaro discursou durante reunião de cúpula do Brics, grupo de países emergentes que reúne Rússia, Índia, China e África do Sul Foto: Reprodução de TV Bolsonaro discursou durante reunião de cúpula do Brics, grupo de países emergentes que reúne Rússia, Índia, China e África do Sul. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (17) que a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a OMC (Organização Mundial do Comércio) precisam de reformas. Bolsonaro discursou durante reunião de cúpula do Brics, grupo de países emergentes que reúne Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais”, afirmou Bolsonaro.

O presidente também falou sobre meio-ambiente e o desmatamento na Amazônia. “Estaremos revelando nos próximos dias os países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia, e alguns desses países, os mais severos críticos ao meu governo no tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, essa prática diminuirá muito nessa região”, declarou Bolsonaro.

