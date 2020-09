Magazine Cynthia Benini: “Me sinto muito segura para voltar a atuar”

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Há dois anos longe da TV, atualmente ela pode ser vista como a fisioterapeuta Isabel na reprise da novela "Laços de Família" Foto: Divulgação/SBT Há dois anos longe da TV, atualmente ela pode ser vista como a fisioterapeuta Isabel na reprise da novela "Laços de Família".(Foto: Divulgação/SBT) Foto: Divulgação/SBT

Assim como muitos artistas, Cynthia Benini, de 47 anos, teve os planos alterados durante a pandemia do coronavírus. A atriz e jornalista ensaiava para encenar o filme Garoto de Cachecol Vermelho, quando teve o trabalho interrompido por conta do isolamento social. “Estava pronta para encenar o longa, uma produção do Brasil/Canadá, quando tivemos que encarar a quarentena por causa da Covid-19 e obrigados a nos resguardar pelo bem de todos.”

Há dois anos longe do trabalho da TV, atualmente ela pode ser vista como a fisioterapeuta Isabel na novela “Laços de Família” [TV Globo, 2000], reprisada no Vale a Pena ver de Novo. Cynthia afirma que se emociona ao rever a trama. “É maravilhoso. Confesso que senti um frio na barriga ao rever Isabel e lembrar da oportunidade incrível que tive ao participar de uma novela das 9, ao lado de grandes atores e ainda mais sendo escrita por Manoel Carlos. Depois de 20 anos, Laços de Família se mostra atemporal em suas abordagens”, disse ela, que quer voltar às novelas. “Me sinto muito segura para voltar a atuar”.

Depois de mais de dez anos trabalhando no jornalismo do SBT, Cynthia experimentou novos caminhos. “Quando saí do SBT em 2015 – depois de 14 anos – aproveitei para fazer coisas que há muito tempo tinha vontade de fazer, mas não havia tempo para me dedicar. Fui para o Xingu, onde pude conhecer uma nova realidade brasileira ligada à subsistência, cultura e arte do nosso povo indígena. Me rendeu lindas imagens e um projeto ligado à educação. Viajei com um grupo de masterminds para a Espanha e há dois anos apresentei o reality show de cabeleireiros e barbeiros, Duelo de Salões, na Band.”

Casada há dois anos com o advogado tributarista Ally Murade, Cynthia vive em Florianópolis (SC) e afirma viver com tranquilidade e plenitude. “Atualmente, tenho minha base em Florianópolis. Optamos em viver com mais qualidade de vida, próximo da natureza que me faz tão bem”, diz a apresentadora, que é mãe de Valentina, de 17 anos, da união com André Gonçalves.

