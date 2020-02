Celebridades Danni Suzuki revela dificuldade para andar após treinamento com o Bope

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2020

Atriz contou detalhes da construção da sua personagem, a Capitã Luciana Foto: Reprodução/Instagram Atriz contou detalhes da construção da sua personagem, a Capitã Luciana Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Danni Suzuki fará parte elenco da série “Arcanjo Renegado”, interpretando uma policial. Por isso, Suzuki teve se preparar para o papel com uma rotina dura de treinamentos. Danni contou detalhes da construção da sua personagem, a Capitã Luciana.

“Eu já tinha atirado de espingarda quando morei no Alasca, mas pegar em fuzil e armas menores foi algo novo. Fiz uma oficina de tiro nos Estados Unidos. Tive primeiro um treinamento físico com ex-policiais do Bope. Aliás, foi fantástico! Era um treinamento bem intenso. Tinha dias que era difícil até caminhar depois”, contou Suzuki.

Outro ponto destacado por Suzuki foi sua surpresa com a postura das policiais femininas. A atriz achou interessante o modo como as policiais dividem a profissional da pessoal.

“Elas têm poucas pessoas em quem confiar. E são pessoas que estão lidando com a morte todos os dias. Passam por situações psicológicas muito fortes, fora o cansaço físico. A mulher soldado tem que ser forte fisicamente e emocionalmente. Acho que é de aplaudir”, elogiou Danni.

Além da série, Suzuki falou sobre a proposta que recebeu para escrever um livro. Ela revelou que a obra aborda o desenvolvimento humano, com foco na inteligência emocional.

“Eu tive uma proposta de escrever um livro na editora Gente. É um livro comportamental, de inteligência emocional. Minha experiência dentro disso é a relação de pais e filhos. É um livro com um tema de desenvolvimento humano”, disse. Para finalizar, a atriz contou detalhes do documentário que está dirigindo sobre refugiados.

