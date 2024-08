O Brasil perdeu neste sábado (17) um dos maiores comunicadores da história da TV. Silvio Santos, dono do SBT, morreu aos 93 anos, em São Paulo.

Com o nome de Senor Abravanel, ele nasceu em 12 de dezembro de 1930. Natural do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, tinha outros cinco irmãos. Ainda criança, era apaixonado por cinema. Ele e um dos irmãos iam com frequência a sessões na Cinelândia.

Na década de 1940, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio. A ideia veio durante as eleições de 1946, quando ele começou a vender capas para título de eleitor e canetas.

Mesmo com o trabalho nas ruas, Silvio continuou estudando e se formou em contabilidade. Mas a comunicação sempre foi um traço forte do então vendedor. Para chamar a atenção das pessoas, ele aprendeu a fazer truques com moedas e baralhos.

Foi um diretor de fiscalização da prefeitura do Rio que fez com que Silvio entrasse de vez no mundo da comunicação. À época, ele tentou impedir que o vendedor continuasse atuando nas ruas, mas percebeu que Silvio tinha uma boa voz e o levou para fazer um teste em uma rádio.

Ainda em 1946, Silvio chegou a passar no primeiro teste para locutor, mas desistiu da profissão por achar o salário baixo. Ele voltou a ser camelô. Aos 18 anos, Silvio serviu na Escola de Paraquedistas do Exército e voltou a trabalhar no rádio durante as folgas que tinha no domingo. Mais tarde, conseguiu um emprego em uma emissora de Niterói (RJ). Para chegar à cidade, precisava usar uma barca.

Foi nas viagens de barca que Silvio teve a ideia de colocar músicas para os passageiros ouvir. O negócio deu certo, e ele trocou o emprego de locutor para ser corretor de anúncios no alto-falante da embarcação. Silvio se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela cidade. Naquela época, ele encontrou um antigo colega de uma rádio do Rio e resolveu fazer um teste para locutor em uma emissora paulista. Acabou sendo aprovado.

Em 1954, Silvio assinou com a Rádio Nacional e criou uma revista com passatempos para complementar a renda. Ele também passou a fazer shows em circos como animador e acabou sendo convidado por Manoel de Nóbrega para trabalhar em um programa que tinha grande audiência no rádio.

Manoel foi o fundador do Baú da Felicidade, o qual Silvio ajudou a administrar, tornando a empresa em um grande negócio. Silvio acabou ficando com a empresa para ele, o que se tornou uma de suas grandes marcas. Carreira na TV Em 1961, Silvio começou na televisão com o programa “Vamos Brincar de Forca” na TV Paulista. Ele comprou duas horas da programação de domingo da emissora e aproveitava para vender os carnês do Baú. Mais tarde, a atração passou a se chamar “Programa Silvio Santos”.

Silvio começou a se tornar popular na televisão e, em 1965, ganhou programas na TV Tupi. No entanto, o apresentador continuou com o “Programa Silvio Santos” na TV Paulista, que foi comprada pela TV Globo em 1966. Silvio ficou na Globo por mais alguns anos. Em 1975, ele conseguiu ganhar a concessão de um canal de TV aberta no Rio de Janeiro, que se tornou o embrião do que viria a ser o SBT.

Em 1976, Silvio colocou no ar a TVS e comprou 50% das ações da TV Record. Cinco anos depois, ele conseguiu a concessão de outras quatro emissoras, formando o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). A popularidade de Silvio continuou crescendo com seus programas de auditório, e ele chegou a ser candidato à Presidência da República em 1989. A candidatura foi indeferida, e Silvio não chegou a concorrer.

Entre os anos 1980 e 2000, Silvio apresentou vários programas de TV. “Topa Tudo Por Dinheiro”, “Show de Calouros”, “A Porta da Esperança”, “Em Nome do Amor”, “Qual é a música” e “Show do Milhão” estão entre os clássicos.