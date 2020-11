Inter De forma virtual, Inter inicia eleições presidenciais nesta quinta-feira

Por Heloise Bordin | 26 de novembro de 2020

No primeiro turno votam somente membros do Conselho Deliberativo Foto: Divulgação / S.C. Internacional Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 26 de novembro de 2020

O Inter começa a definir nesta quinta-feira (26) quem será o seu presidente para o próximos três anos. Neste primeiro turno, votam somente aos membros do Conselho Deliberativo. Avançam para o “pátio”, o segundo turno, os dois candidatos mais votados para a então eleição dos sócios torcedores.

Quatro candidatos concorrem ao cargo eletivo máximo do clube. São eles: Guinther Spode, do Movimento Inter Grande (Chapa 01), José Aquino Flôres de Camargo, da Reage Inter (Chapa 03), Cristiano Pilla, do Povo do Clube (Chapa 04) e Alessandro Barcellos, da O Inter Pode Mais (Chapa 05).

Ao todo, 340 conselheiros estão aptos a votar até às 17h desta sexta-feira. O Conselho Deliberativo se reúne em sessão virtual a partir das 19h e cada candidato terá 45 minutos para expor os planos da gestão, em ordem sorteada previamente. A partir daí, os conselheiros terão até a sexta-feira para validarem seu voto no sistema.

Os dois candidatos mais votados avançam para o segundo turno, marcado para o dia 15 de dezembro, também de forma virtual. Aí sim, 70 mil associados estarão aptos a votar no novo presidente através do site oficial do clube ou pelo aplicativo oficial. Só não haverá segundo turno se um candidato atingir a cláusula de barreira de 85% dos votos para ser eleito em primeiro turno. Algo que está praticamente descartado.

Durante as últimas semanas, a Rádio Grenal conversou com os candidatos à presidência:

Chapa 01 – Movimento Inter Grande – Presidente: Guinther Spode

Confira a nominata das chapas inscritas:

Chapa 01 – Movimento Inter Grande

Presidente: Guinther Spode 1º Vice-presidente: Gustavo Juchem 2º Vice-presidente: Mauri Luiz da Silva 3º Vice-presidente: Alexandre Tesheiner Bessil 4º Vice-presidente: Claudio Affonso Amoretti Bier Chapa 03 – Reage Inter Presidente: José Aquino Flôres de Camargo 1º Vice-presidente: Eduardo Otávio Hausen de Souza 2º Vice-presidente: Luciana Paulo Gomes 3º Vice-presidente: Ubaldo Alexandre Licks Flôres 4º Vice-presidente: Léo Moura Centeno Júnior Chapa 04- Povo do Clube Presidente: Cristiano Pilla Pinto 1º Vice-presidente: Letícia Vieira de Jesus 2º Vice-presidente: Ivandro Rodrigo Morbach 3º Vice-presidente: Fabio Grossele da Rosa 4º Vice-presidente: Rodrigo Navarro Lins de Aguiar Chapa 05 – O Inter Pode Mais Presidente: Alessandro Pires Barcellos 1º Vice-presidente: Dannie Dubin 2º Vice-presidente: Arthur Caleffi 3º Vice-presidente: Luiz Carlos Ribeiro Bortolini 4º Vice-presidente: Humberto Cesar Busnello

* Por supervisão de: Marjana Vargas

