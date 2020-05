Celebridades Deborah Secco se livra do visual de Alexia com paralisação de “Salve-se Quem Puder”

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Emissora não tem prazo para voltar a exibir trama

Isolada em sua casa com sua filha, Maria, 4, e o marido, Hugo Moura, 30, a atriz Deborah Secco, 40, conta que não sabe quando poderá voltar a gravar as cenas como Alexia de “Salve-se Quem Puder”. A TV Globo paralisou as gravações das novelas e colocou reprises no ar por causa da pandemia do novo coronavírus.

Justamente por isso, a atriz conta que já se desfez da caracterização da personagem. Ela disse que tirou o megahair com a ajuda do marido. “Foi um pouco frustrante, né? Na hora que engatou, que estava ficando bom, o personagem estava em um momento divertido, a gente teve que parar. Ninguém sabe onde tudo isso vai acabar”, explicou em live com o Canal Brasil.

Quando perguntada sobre o que vai fazer assim que acabar o distanciamento social, Deborah disse que está morrendo de saudade de trabalhar e que não vê a hora de voltar aos estúdios.

Durante o papo, a atriz revelou o que tem feito durante a quarentena. Segundo ela, tem se descoberto uma ótima cozinheira. “Melhorei minhas habilidades na cozinha. Aprendi a fazer macarrão aos quatro queijos gratinado. Além disso, tenho aproveitado o tempo com minha filha e meu marido sem pressa de acabar. Antes, eu tinha uma horinha com a Maria à noite e também via pouco o Hugo. Agora aproveitamos sem pressa.”

E por falar em Maria, a criança de quatro anos parece que já sabe o que quer ser quando crescer. Deborah contou que ela tem a mesma veia artística que os pais. “Não conto muito minha história para ela para tentar não induzir, mas ela diz todo dia que quer fazer teatro. A maior riqueza que eu tive na minha vida foi a minha mãe ter acredito no meu sonho. Eu descobri muito cedo o que eu queria ser e graças a Deus ela batalhou e me deixou batalhar”, disse.

