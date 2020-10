Porto Alegre Decreto libera ao público orla, parques e praças em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Podem funcionar também parques de diversão, clubes de tiro e as embarcações de turismo Foto: Divulgação/PMPA Podem funcionar também parques de diversão, clubes de tiro e as embarcações de turismo (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Orla Moacyr Scliar, os parques e as praças da Capital estão liberados para o público. Comerciantes e ambulantes também já podem voltar à atividade nesses locais. A permissão consta no decreto 20.756, publicado em edição extra do Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) de sexta-feira (9).

Os parques de diversão, clubes de tiro e embarcações de turismo também estão autorizados a funcionar. O decreto libera ainda os salões de beleza e barbearias a atenderem com 50% da capacidade, mantendo equipes reduzidas, cuidados de higiene e distanciamento entre as pessoas. Valem as mesmas regras para as salas de espera e recepção.

Parques e praças

Ficarão abertos ao público todos os dias da semana, devendo ser respeitados o distanciamento interpessoal mínimo de 2 metros e as medidas de proteção individual.

Parques de diversão

Devem funcionar com equipes reduzidas e com restrição ao número de clientes simultâneos. A lotação não pode exceder 50% da capacidade máxima nem ultrapassar 4 metros quadrados por pessoa no local das atrações. Fica proibido o comércio de alimentos e bebidas nesses locais.

Embarcações de turismo

As embarcações que tiverem o Selo de Qualificação Turismo Náutico poderão operar de segunda a sexta-feira, com horários intercalados entre as que prestam serviços nos atracadouros. Deverão observar a lotação máxima de 50% da capacidade máxima de ocupação, com distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, e as medidas de proteção individual. Após cada passeio, a embarcação deverá passar por limpeza e cumprir pelo menos 30 minutos de intervalo. É obrigatório o uso de máscaras por passageiros, e colaboradores devem usar protetor facial. Ficam proibidas a realização de festas e panfletagem.

Clubes de tiro

Estão permitidas as atividades, com distanciamento de 2 metros entre os praticantes e lotação de até 50% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de funcionamento ou de proteção e prevenção contra incêndio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre