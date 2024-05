Rio Grande do Sul Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulga relatório de doações aos municípios atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2024

Entre os itens mais doados estão cestas básicas, roupas, água e materiais de limpeza e higiene pessoal. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Nesta sexta-feira (24), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um relatório sobre as doações recebidas e encaminhadas pelo órgão a 165 dos mais de 460 municípios atingidos até o momento pelas enchentes que assolam o Estado.

Entre os itens mais doados estão cestas básicas, roupas, água e materiais de limpeza e higiene pessoal, recebidos no Centros Logísticos (Clogs), filtrados e distribuídos aos municípios de acordo com levantamento feito pelo órgão.

Confira os itens mais doados e distribuídos pela Defesa Civil aos municípios atingidos:

Água: 1.538.133 Litros

Alimentos: 355,97 toneladas

Cobertores e roupas de cama: 115.670 itens

Colchões: 21.458 unidades

Fraldas: 40.183

Materiais de Higiene e Limpeza: 138.515 itens

Materiais de Higiene Pessoal: 240.939 kits

Ração animal: 61.908 sacos

Roupas: 363.863 kits

Na lista de municípios que mais receberam itens aparece a cidade de Eldorado do Sul, que ficou completamente alagada e teve toda a população evacuada.

Confira os municípios que mais receberam doações encaminhadas pela Defesa Civil:

Porto Alegre – 792.579 itens recebidos

Eldorado do Sul – 336.051 itens recebidos

Canoas – 282.373 itens recebidos

Lajeado – 189.054 itens recebidos

Guaíba – 121.189 itens recebidos

Montenegro – 97.903 itens recebidos

Cruzeiro do Sul – 72.150 itens recebidos

Estrela – 64.150 itens recebidos

Esteio – 63.146 itens recebidos

Santa Maria – 57.926 itens recebidos

A Força Aérea Brasileira (FAB) também divulgou nesta sexta números da Operação Taquari II de apoio à população do Rio Grande do Sul. Segundo a FAB, são mais de 1200 horas voadas, seja em resgates ou no transporte de feridos e donativos.

Donativos: 827 toneladas

Horas de voo: 1.244

Pessoas resgatadas: 2.176

Pets resgatados: 243

Evacuações médicas: 83

Material de apoio transportado: 1.003 toneladas

