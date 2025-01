Porto Alegre Defesa Civil emite alerta para tempestades nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

A Defesa Civil orienta os cidadãos a não enfrentarem o mau tempo e a evitarem áreas alagadas, próximas a arroios e rios Foto: Vanessa Silva/PMPA A Defesa Civil orienta os cidadãos a não enfrentarem o mau tempo e a evitarem áreas alagadas, próximas a arroios e rios (Foto: Vanessa Silva/PMPA) Foto: Vanessa Silva/PMPA

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para tempestades na tarde e noite desta quinta-feira (16). O alerta é válido entre as 16h e 22h, com base no monitoramento do Centro de Monitoramento e Alertas e pela Catavento Meteorologia.

O comunicado prevê chuvas intensas com acumulado de aproximadamente 30 milímetros por hora, rajadas de vento que podem atingir até 70 quilômetros por hora e descargas elétricas, condições que podem ocasionar transtornos como alagamentos, quedas de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências, composta por órgãos governamentais e parceiros, está mobilizada para garantir uma resposta ágil e eficiente à população. As equipes estão preparadas para eventuais ações de socorro e para atuar na mitigação de impactos nas áreas afetadas.

A Defesa Civil orienta os cidadãos a não enfrentarem o mau tempo e a evitarem áreas alagadas, próximas a arroios e rios. Quem reside em áreas de risco deve procurar locais seguros ou abrigos temporários junto a familiares e amigos. Além disso, é importante manter distância de postes, árvores e placas de sinalização que possam ser derrubados pelo vento.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

