Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Secretária da Cultura, Beatriz Araujo, ao lado do coordenador de Defesa Civil no estado, coronel Júlio César Rocha. (Foto: Divulgação/ Giovanni Ferreira/ Ascom Sedac)

A Defesa Civil do Estado começou a entregar cestas básicas em Porto Alegre e no interior do estado, às famílias de trabalhadores da cultura cadastradas em formulário elaborado pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), em abril. A campanha da Sedac, intitulada “Ventos de Solidariedade na Travessa dos Cataventos”, continua arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza na Casa de Cultura Mario Quintana para ajudar mais famílias. A ação conta com o apoio da Famurs.

Desde o início da campanha já foi arrecadado mais de 1 tonelada de alimentos e mil itens de higiene e limpeza. No interior gaúcho, 23 municípios fizeram o cadastro e pelo menos 415 trabalhadores já começaram a receber as cestas básicas esta semana. Nos próximos dias, mais 12 municípios serão atendidos, com a entrega de 245 cestas – totalizando 660 trabalhadores da cultura beneficiados com a campanha. Na capital, as entregas são feitas na Central de Doações da Defesa Civil (Av. Borges de Medeiros, 1501).

Em tom de agradecimento, a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, destacou que “é motivo de orgulho contar com a Defesa Civil, entidade que se mostrou parceira de primeira hora desde o início da campanha”. Em retribuição à manifestação da secretária, o coordenador de Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha, disse que “é extremamente importante estar ao lado da Sedac nesta campanha, e gratificante poder levar um pouco de conforto aos trabalhadores da cultura neste momento, minimizando os impactos do coronavírus”.

