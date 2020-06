Acontece FCDL-RS busca reverter decreto que restringe funcionamento do comércio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Divulgação/ Site FCDL-RS)

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) ingressou, na 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro de Porto Alegre, com pedido de Mandado de Segurança contra o Decreto nº 20.608, de 15 de junho, do município de Porto Alegre, no qual busca com o recurso obter medida liminar que suspenda os efeitos do referido texto.

A FCDL-RS argumenta que, de forma ilegal, inconstitucional e ferindo os princípios da isonomia, da livre concorrência e da livre iniciativa, a prefeitura de Porto Alegre limitou, no Decreto nº 20.608, a abertura do comércio da Capital às pessoas jurídicas que tenham faturamento até R$ 4,8 milhões, proibindo o funcionamento dos empreendimentos com faturamento acima desse valor.

“A FCDL-RS defende as ações de combate à pandemia do Coronavírus e entende que a vida e a saúde devem ser preservadas, porém a partir de medidas legais, constitucionais e de funcionalidade no enfrentamento da doença. Entendemos que essas medidas não passam e não podem passar pelo fechamento compulsório do comércio”, destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch.

Para a Federação, a gigantesca crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, está levando todas as empresas, sejam elas de micro, pequeno, médio e grande porte, a passarem por situações financeiras gravíssimas, correndo o risco de fecharem suas portas para sempre, de demitir funcionários e de deixar de gerar milhares de empregos.

Devido a isso, a entidade defende que é direito de todas os empreendimentos estarem abertos e funcionando, sempre respeitando os protocolos e as medidas que visam o combate à disseminação da Covid-19 e a proteção da saúde e da vida.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece