Acontece Empresa oferece planos de assistência funeral com cremação ou sepultamento sem taxas adicionais

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Foto: Divulgação

Com o objetivo de proteger as famílias dos desgastes com as providências que devem ser tomadas após a morte de um parente querido, isentando-as das preocupações burocráticas e demandas emergenciais financeiras, a Continental oferece planos funerais visando a praticidade, a economia e a tranquilidade neste momento triste.

Os planos contam cremação ou sepultamento sem cobrança de taxas adicionais. Por uma pequena parcela mensal, a empresa, com sede em Viamão, cuida de toda a burocracia que envolve este momento difícil.

Além disso, associar-se à Continental traz benefícios para utilizar em vida, como, por exemplo, descontos em consultas, exames e na compra de medicamentos, advogados para auxiliar em demandas jurídicas e descontos em aparelhos auditivos, acupuntura e psicólogos.

Mais informações sobre os planos funerais podem ser obtidas no site www.continentalplanosfamiliar.com.br.

