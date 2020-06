Acontece Associação dos Haitianos do RS recebe 250 máscaras de tecido e 130 kg de alimentos do Sesc Comunidade

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

(Foto: Divulgação Sesc-RS/Wellyngton Sampaio)

A Associação dos Haitianos do Rio Grande do Sul recebeu a doação de 250 máscaras de tecido produzidas por voluntários e 130 kg de alimentos arrecadados em campanhas do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e da Rede Atacadão. A ação foi desenvolvida pelo projeto Amor em Forma de Máscaras, e a entrega foi realizada nesta última quinta-feira (18), pela assistente social Leila Anastácio ao presidente da associação, James Derson Sene Charles.

Além de atender a imigrantes e refugiados, a entidade também auxilia brasileiros em situação de rua e a comunidade do entorno da associação, localizada no bairro Floresta, em Porto Alegre. Para Charles, essa é uma forma de retribuir a ajuda que recebem da população do país que os acolheu. “Agradecemos ao Sesc por essa parceria conosco, por essa doação e por todas as outras que recebemos. Vai ajudar muito a comunidade haitiana”, afirma.

