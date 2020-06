Acontece Campanha promove arrecadação virtual para compra de cestas básicas

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Com a iniciativa, surgiu o Candeias Solidário, que buscará de maneira constante ações em prol da comunidade em geral. Foto: Divulgação Com a iniciativa, surgiu o Candeias Solidário, que buscará de maneira constante ações em prol da comunidade em geral. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Para acolher e auxiliar centenas de famílias e entidades que passam por dificuldades, o Candeias Solidário promove uma arrecadação virtual para compra de cestas básicas. Os interessados poderão contribuir sem sair de casa. A meta é ajudar necessitados de 16 cidades em seis Estados brasileiros. A contribuição poderá ser feita através do http://vaka.me/1065507 até 31 de agosto.

A meta é arrecadar R$ 100 mil que serão utilizados para comprar as cestas básicas. A seleção das famílias necessitadas será feita com auxílio de entidades e as unidades de Defesa Civil dos municípios que serão contemplados. “Empatia e acolhimento ao próximo são valores que nós sempre priorizamos na rede Candeias e, por isso, fazemos questão de estar tão ativos neste momento”, explica Joel Jukoski, Supervisor de Unidades da rede de hospedagem e Clube de Férias Candeias.

Com a iniciativa, surgiu o Candeias Solidário, que buscará de maneira constante ações em prol da comunidade em geral. “Se tornará um hábito realizar atividades sociais. Existe uma grande e positiva expectativa do quão profundo pode vir a ser esse projeto”, acrescenta.

Cidades beneficiadas com o Candeias Solidário:

Mato Grosso do Sul: Bonito e Corumbá;

Paraná: Foz do Iguaçu, Guaratuba e Matinhos;

Rio Grande do Norte: Natal;

Rio Grande do Sul: Canela e Capão da Canoa;

Santa Catarina: Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Barra Velha, Florianópolis e Garopaba;

São Paulo: Guarujá e Ubatuba.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece