Defesa de Bolsonaro diz que apresentará convite para posse de Trump

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2025

Bolsonaro pediu ao Supremo a liberação do passaporte para viajar aos Estados Unidos. Foto: Alan Santos/Agência Brasil

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, afirmou que cumprirá a exigência do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e apresentará o convite oficial para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Bolsonaro pediu ao Supremo a liberação do passaporte para viajar aos Estados Unidos. O documento foi apreendido em fevereiro do ano passado após Bolsonaro ser alvo de operação da Polícia Federal (PF) que investiga suposta tentativa de golpe de Estado.

O magistrado considerou que havia risco de fuga do ex-presidente que tem sua conduta apurada no âmbito de ação sobre a tentativa de golpe de Estado e suposto desvio de joias de alto valor recebidas de autoridades estrangeiras. A decisão foi confirmada pela1ª Turma do STF.

Além da apreensão do passaporte, o ex-presidente também está proibido de manter contato com os demais investigados citados na decisão e de se ausentar do País.

“Posso garantir que o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a cerimônia mais seleta, com os mais próximos do presidente Donald Trump”, disse Wajngarten na rede social X (antigo Twitter).

“O convite é extensivo à um acompanhante que naturalmente será a Primeira Dama. A defesa do presidente Bolsonaro fornecerá e cumprirá as exigências do Ministro Alexandre, juntando aos autos toda a competente documentação”.

No sábado (11), Moraes mandou o ex-chefe do Executivo mostrar o “convite oficial” que recebeu para a posse de Donald Trump. Moraes apontou que Bolsonaro apresentou, como convite que recebeu de Trump, um e-mail enviado para o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por um endereço não identificado. De acordo com Wajngarten, “toda a construção das relações exteriores é mérito absoluto” do filho do ex-presidente.

Na decisão, o ministro explicou a necessidade de comprovação para que possa analisar o pedido.

“Antes de sua análise, porém, há necessidade de complementação probatória, pois o pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que, a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado: “ info@t47inaugural.com info@t47inaugural.com” e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado”, registrou.

Convite

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro reafirmou que seu pai foi convidado. “Não foi um assessor que descolou esse convite a Jair Bolsonaro, um ingresso para entrar ali no meio daquele seleto grupo, não. Foi o Trump que analisou, foi assessorado, fez uma reunião e decidiu: ‘Chamem, convidem o Jair Messias Bolsonaro”, afirmou.

Defesa de Bolsonaro diz que apresentará convite para posse de Trump

2025-01-12