Defesa de Bolsonaro pede liberação de 5 dias para viajar à posse de Trump

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2025

Bolsonaro precisa de autorização judicial para deixar o Brasil, pois teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024. (Foto: Isác Nóbrega/PR/Arquivo)

Advogados de Jair Bolsonaro (PL) entregaram ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes documento em que afirmam que o ex-presidente foi convidado oficialmente para participar da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O recurso enviado para Moraes alega que está ligado à campanha de Trump e seu vice, J.D. Vance, o e-mail recebido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o convite para Bolsonaro ir à posse do norte-americano. Moraes havia solicitado que Bolsonaro apresentasse um documento formal com o convite.

No pedido, a defesa de Bolsonaro alega que o e-mail enviado ao deputado Eduardo Bolsonaro, com o domínio “t47inaugural”, é verdadeiro e que ele remete a uma página da posse de Trump. Os advogados anexaram uma imagem do site oficial da posse de Trump com mensagem dos responsáveis pelo cerimonial.

Ao dizer que o e-mail está relacionado ao comitê da posse, os advogados de Bolsonaro afirmam que nos Estados Unidos “possivelmente por razões culturais, prestigia-se a boa-fé do declarante […] de que o convite enviado por e-mail oficial do comitê representado por Donald J. Trump é verdadeiro”.

Os advogados do ex-presidente afirmam para Moraes que eventuais mentiras sobre o convite enviado por Trump “podem levar a rigorosas consequências”. No pedido, a defesa pede que o ministro libere o passaporte para Bolsonaro viajar pelo período de cinco dias, entre 17 e 22 de janeiro.

O recurso será encaminhado para Procuradoria-Geral da República dar seu parecer antes de Moraes tomar a sua decisão.

Bolsonaro precisa de autorização judicial para deixar o Brasil, pois teve o passaporte apreendido pela Polícia Federal em fevereiro de 2024, após operação que investiga a tentativa de golpe de estado para mantê-lo no poder.

Os advogados pedem a liberação para Bolsonaro participar de um “baile de posse hispânico”, uma das partes previstas da cerimônia de Trump.

Ida à posse

Na semana passada, o ex-presidente solicitou a devolução do passaporte e a autorização para sair do país para participar da cerimônia em Washington, nos Estados Unidos. Moraes havia determinado que Bolsonaro comprovasse o convite para a posse de Trump com um documento formal.

Em sua decisão, o ministro afirmou que, antes de dar andamento ao pedido da defesa de Bolsonaro, é necessária uma “complementação”, uma vez que a solicitação não foi acompanhada de “documentos necessários”.

“O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que, a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado: ‘info@t47inaugural.com’ e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado”, afirmou Moraes.

No final de semana, internautas apontaram que se cadastraram no e-mail apontado pelo ex-presidente e receberam o mesmo conteúdo que Bolsonaro. As informações são do portal de notícias G1.

