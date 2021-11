Futebol Dentinho tem reencontro emocionante com Dani Souza e filhos no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2021

O jogador voltou recentemente da Ucrânia após se despedir do país e do time Shakhtar Donetsk, onde jogou por quase uma década Foto: Reprodução

O jogador de futebol Dentinho está de volta ao Brasil depois de uma recente viagem à Ucrânia e a modelo e empresária Dani Souza, com quem ele é casado desde 2012, mostrou o emocionante reencontro dele com a família.

Depois de quase dez anos jogando pelo time ucraniano Shakhtar Donetsk, Dentinho se despediu dos colegas de time e do país, em vídeos publicados nas suas redes sociais. De volta a Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, ele apareceu sendo recebido pela amada e os três filhos do casal: Bruno Lucas, de 9 anos, e as gêmeas Rafaella e Sofia, de 7.

“Bem-vindo de volta para casa, meu amor @mlkdentinho. Como é bom você estar aqui com sua família! Nos te amamos muito! Obrigada, senhor, por essa família maravilhosa que você me deu!”, escreveu Dani em seu Instagram.

Em setembro, no aniversário do primogênito, Dani Souza se emocionou ao receber um vídeo de Dentinho, que estava na Ucrânia na época, e não conteve as lágrimas. Em seguida, ela deu um abraço apertado nos filhos, que também estavam eufóricos com o pai.

Essa foi a primeira vez que Bruno Lucas festejou seu aniversário no Brasil e o tema da celebração foi futebol. Entre os convidados, estavam o casal Lexa e Mc Guimê e a apresentadora Fabíola Gadelha. Antes de entrarem no evento, todos os convidados e prestadores de serviço fizeram teste da Covid-19.

