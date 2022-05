Brasil Dentista é agredida com soco por paciente no Piauí

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2022

Agressão ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde. (Foto: Divulgação/FMS)

Uma cirurgiã-dentista foi agredida com um soco dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisca Trindade, na Zona Norte de Teresina (PI). O caso ocorreu durante o expediente de trabalho da profissional na última semana.

De acordo com o Conselho Regional de Odontologia (CRO) do Piauí, a dentista levou um soco no tórax e foi xingada por uma outra mulher, paciente da UBS.

O Conselho emitiu uma nota informando que todas as providências estão sendo tomadas para garantir a segurança da dentista, que é concursada da Fundação Municipal de Saúde – FMS. A profissional registrou boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial.

A FMS informou que a Gerência de Saúde Bucal da Atenção Básica orientou a funcionária e ela se encontra afastada do trabalho.

Confira a nota do Conselho Regional de Odontologia: “Após a denúncia por ter sofrido uma agressão física durante atendimento, o CRO-PI e o SOEPI acompanharam a Dra. S. A. M. S. no registro do Boletim de Ocorrência.

A cirurgiã dentista, que é concursada da Fundação Municipal de Saúde, foi agredida fisicamente por uma mulher enquanto exercia o seu trabalho na Unidade de Saúde Deputada Francisca Trindade, no bairro Água Mineral.

CRO PI e SOEPI continuarão acompanhando de perto o caso para garantir a segurança da cirurgiã dentista e pedir mais segurança para todos os profissionais da odontologia no exercício de sua profissão.”

