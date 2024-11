Colunistas Deputado Sérgio Peres preocupado com a navegabilidade das hidrovias no Estado

Por Flavio Pereira | 20 de novembro de 2024

Deputado Sergio Peres aponta para as consequências econômicas decorrentes da falta de dragagem das vias navegáveis do Estado. (Foto: Divulgação/ALRS)

O deputado estadual Sérgio Peres (Republicanos) manifestou sua preocupação com a demora nas ações de dragagem e desassoreamento dos canais navegáveis que garantem a chegada e o escoamento de cargas no Rio Grande do Sul. Peres, que deverá assumir a presidência da Assembleia em janeiro de 2026, tem manifestado preocupação com as consequências econômicas decorrentes, após tomar conhecimento de que existe a ameaça de o Rio Grande do Sul ser excluído das rotas navegáveis de grandes empresas, depois da repercussão internacional do encalhe de um navio panamenho no canal de Itapuã.

O tema tem merecido também a preocupação do presidente da FIERGS, Federação das Industrias do Estado, Claudio Bier. O deputado Sérgio Peres preside na Assembleia a Frente Parlamentar da Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia da Assembleia Legislativa, e tem participado da série de painéis sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, promovidos pelo atual presidente do Legislativo, deputado Adolfo Brito, para debater questões ligadas à água.

Piscicultura ganhou maior espaço no legislativo, avalia Sergio Peres

Em relação à Piscicultura, Sergio Peres abriu, com a instalação da Frente Parlamentar da Aquicultura, um espaço importante para o setor debater suas pautas no legislativo. O deputado lembra que, “desde 2021, temos ouvido produtores rurais, instituições públicas e órgãos de assistência cobrando um plano permanente de desenvolvimento do setor, e a falta de segurança jurídica para os piscicultores ainda é uma das principais barreiras para a expansão da atividade no Estado”, avalia. Recentemente, a inclusão pelo presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito, da Piscicultura no rol dos temas do fórum “RS Sustentável: Cada Gota Conta – Para Mais ou Para Menos” legitimou ainda mais o trabalho da Frente Parlamentar presidida por Sérgio Peres.

Dragagem dos canais de navegação já tem recursos do governo do Estado

Esta preocupação do deputado Sérgio Peres com a navegabilidade das vias é bem relevante: especialistas apontam a urgência da dragagem nos canais de navegação das Pedras Brancas, entre o bairro Vila Assunção e o Centro de Guaíba, o Furadinho, de acesso ao Polo Petroquímico, o Canal do Leitão, em frente ao canal de acesso à CMPC, em Guaíba, o de Itapuã, e o Feitoria, ao sul da Lagoa dos Patos, na região de Pelotas. A Associação das Hidrovias do Rio Grande do Sul tem mostrado preocupação, em especial com o término da vigência da lei especial que flexibiliza a licença ambiental para a dragagem de canais navegáveis. O governo do Estado aprovou há poucos dias a verba de R$ 731 milhões no Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para serviços de dragagem.

Zucco aciona Comissão de Ética Pública da Presidência da República contra Janja e Paulo Teixeira

O deputado federal Zucco (PL) protocolou ontem (19) requerimento na Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República para que o órgão analise a conduta da primeira-dama Rosângela Lula da Silva e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Zucco quer que governo analise e aplique as devidas sanções sobre xingamento de primeira-dama contra Elon Musk e manifestação de ministro apoiando a declaração. Lembra que “temos uma estreita relação diplomática e comercial com os Estados Unidos. Uma declaração dessa natureza pode trazer prejuízos incalculáveis a partir do momento em que o novo governo assumir. Quanto a Paulo Teixeira, ele também merece ser repreendido por afirmar que “Janja disse o que estava preso na garganta nas nossas gargantas”.

No Vêneto, Lorenzoni e Paparico conhecem projeto que reduz impostos de empreendedores do agroturismo

Em audiência com o presidente Assembleia Legislativa da Região do Vêneto, Roberto Ciambetti, na segunda-feira (18), os deputados Rodrigo Lorenzoni e Paparico Bacchi conheceram o projeto de fomento ao agroturismo, que existe na Itália e que tem no Vêneto um dos maiores destaques. O projeto prioriza as atividades turísticas ligadas ao setor primário – agro, pesca, fazendas educativas e enoturismo – e, dentro das diretrizes da política comunitária e em harmonia com a legislação estadual e regional da Itália, beneficia os empreendedores rurais, com a redução de impostos. estimulando a permanência de empresários agrícolas no meio rural, e protegendo o ambiente. Os deputados pretendem avaliar a possibilidade de uma proposta semelhante no Rio Grande do Sul.

