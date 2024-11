Cláudio Humberto Operação dá ao PT esperança de prender Bolsonaro

Por Cláudio Humberto | 20 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Operação Contragolpe devolveu ao PT o sonho de prender Jair Bolsonaro (PL) para afastá-lo de vez das eleições de 2026 e carimbar nele a pecha de “ex-presidiário” usada pela direita contra Lula. Ativistas do PT, inclusive na mídia, foram à loucura na expectativa de colocar o ex-presidente no centro da trama para matar o presidente, seu vice e um ministro do STF. O decano Gilmar Mendes deu o tom e mostrou que não faltará disposição, durante entrevista a uma emissora de TV leal a Lula.

Falta explicar

Falta esclarecer por que, mesmo após identificados, militares suspeitos foram mantidos na segurança do G20. Mole: eles não estavam lá

Reunião pesada

Lula recebia três ministros do STF e os chefes da PGR e da PF, na noite de quinta (13), quando o suicida se explodiu na Praça dos Três Poderes.

Plano não consumado

Sabe-se agora que a reunião da fatídica noite, no Alvorada, discutiu a descoberta do plano de matar autoridades em dezembro de 2022.

Interpretação

Presente àquela reunião, Gilmar admite que “cogitar crime não é crime”, mas antecipa julgamento com a ressalva da “segurança nacional”.

Lula pede dinheiro e não aporta no Fundo Amazônia

Enquanto Lula bota banca e passa o pires ao tentar garfar dinheiro dos ricaços para a floresta, o Fundo Amazônia não vê R$ 1 de doações do governo federal há anos. A última vez que o fundo viu dinheiro nacional passar por lá foi em maio de 2018, uma doação da Petrobras de R$ 1,1 milhão. Ao todo, a petroleira doou R$ 17,2 milhões entre 2011 e 2018. Já sob gestão Magda Chambriad, a empresa assinou protocolo de intenção de doar R$ 50 milhões, mas, dinheiro que é bom, até agora, nada.

No caixa

Enquanto Lula não coloca grana no fundo, até o esquecido Joe Biden, deu uma beirada, US$ 53,4 milhões, e prometeu mais US$ 50 milhões.

Grana a rodo

A Noruega é líder isolada no ranking de doação ao fundo, US$ 1,2 bilhão. É seguida pela Alemanha, que despejou outros US$ 105,8 milhões.

Segue a lista

Também injetaram grana no Fundo Amazônia: o governo do Japão, US$ 3 milhões; e o governo da Suíça, mais de US$ 5,6 milhões.

Lá não estavam

Diferente do plantado pela mídia ativista, os militares do Exército alvos da PF na Operação Contragolpe não estavam na segurança na Cúpula do G20. A informação foi desmentida pelo próprio Exército à coluna.

Interessou, mas…

A expressão “kids pretos” entrou para a lista de assuntos mais buscados do Google Brasil nas últimas 48h. Até a terça-feira foram mais de 50 mil buscas. A dúvida número 1 nos últimos dias é “feriado 20 de novembro”.

Um vexame

O cerimonial do G20 pagou o mico de repetir a foto com os líderes após fazer o primeiro registro sem Joe Biden (EUA), Giorgia Meloni (Itália) e Justin Trudeau (Canadá). A nova foto excluiu Javier Milei (Argentina).

É um presente

Desembargadora do TJ-BA investigada por suposta venda de sentenças e organização criminosa, que lavava dinheiro e corrupção, recebeu do CNJ uma “punição” de sonho para muitos: aposentadoria compulsória.

Protocolo anti-Janja

Evair de Melo (PP-ES) quer que o Itamaraty defina protocolos “claros e rigorosos” para a primeira-dama em eventos oficiais. O motivo, justifica o deputado, é “prevenir novos constrangimentos à imagem do Brasil”.

É um profeta

“Vamos derrotar o Bolsonaro e o paraíso desce com picanha e cerveja para todo mundo”, diz irônico vídeo de Ciro Gomes, compartilhado por Osmar Terra (MDB-RS). “Ciro continua profetizando”, conclui o deputado.

Ninguém foi

A bancada do Psol protestou pelo arquivamento do PL da Anistia nesta terça (19), na Câmara. A turma era tão minguada que nem gente para segurar os cartazes tinha. Ficaram empilhados na única caixa de som.

Recompensa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), anunciou recompensa de R$ 50 mil para quem der informações sobre Kauê do Amaral Coelho, envolvido no assassinato no aeroporto de Guarulhos.

Pensando bem…

…“nem pense nisso” virou conselho jurídico.

PODER SEM PUDOR

Campos no cerrado

Brasília é cosmopolita, com todos os encantos de uma grande capital. Mas nos primeiros tempos era uma cidade árida, um canteiro de obras com pouca diversão, poucas crianças e poucos velhos. Muitos se queixavam da falta de mar (e de ar, nos períodos de baixa umidade), de montanhas e de esquinas, de solidão e tédio. Um dia, perguntaram ao senador mineiro Milton Campos o que ele achava de Brasília: “É um bocejo de 180 graus.” Ele não viveu para constatar a extraordinária transformação de Brasília.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

