Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

Presidentes Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre não aceitaram prorrogação dos trabalhos do Congresso. (Foto: Reprodução)

Teve início ontem o período de recesso da Câmara dos Deputados e do Senado, que retomarão as atividades apenas em fevereiro. Ficaram para o próximo ano, pautas econômicas tidas pelo Planalto como prioritárias e urgentes.

Na lista estão matérias do chamado “Plano Mais Brasil”, como a PEC Emergencial que prevê medidas de controle de despesas e de reequilíbrio fiscal, além da criação de um novo programa para substituir o auxílio emergencial.

Deputados e senadores chegaram a sugerir a prorrogação dos trabalhos, como forma de compensar a rotina prejudicada pela pandemia. Mas os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ignoraram os pedidos.

Corporativismo segura processos de cassação

No Senado, ficou sem definição o caso do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado no dia 14 de outubro com dinheiro na cueca. O parlamentar foi acusado de desviar recursos que seriam destinados para o combate à Covid-19 em Roraima. Sem o encaminhamento do caso, ele terá o direito de reassumir o cargo em fevereiro e pedir nova licença.

Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia não movimentou a representação contra da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada pelo Ministério Público de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza. O crime foi cometido em junho de 2019 e a deputada nega as acusações.

Doria cancela férias em Miami

Após instituir bandeira vermelha e restringir atividades econômicas no Estado de São Paulo, o governador João Doria viajou com a esposa para um período de férias em Miami, nos Estados Unidos. Criticado severamente nas redes sociais, retornou ontem, alegando ter voltado apenas porque o seu vice testou positivo para coronavírus.

Governador gaúcho prestigia antecessores

Andou bem o governador gaúcho Eduardo Leite, ao convidar para o ato de inauguração da ERS-118, ontem, os ex-governadores que colaboraram para a obra: Germano Rigotto, Yeda Crusius, Tarso Genro e José Ivo Sartori. A rodovia tornou-se a principal obra viária do Estado após duas décadas. A obra duplicou os 21,5 quilômetros que interligam os acessos à BR-116 em Sapucaia do Sul e à Freeway em Gravataí.

Mudanças no governo gaúcho

A derrota imposta pelos deputados de sua base ao projeto que prorrogava o ICMS elevado fará com que o governador gaúcho Eduardo Leite promova uma reformulação profunda na articulação política. A foto do primeiro escalão terá mudanças – o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, ligado ao PP, já pediu para deixar o cargo.

A derrota do governador deveu-se, em grande parte, a disputas internas das bancadas, que vinham se acumulando e acabaram eclodindo na votação de terça-feira.

