Inter DERROTA COLORADA

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Com a derrota, o Inter se mantém na 14ª colocação. (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter perdeu de 2 a 0 para o Atlético-MG na noite desse sábado (30). Com o resultado do duelo disputado no estádio Beira-Rio, o Colorado continua com 29 pontos e ocupa provisoriamente a 14ª colocação na tabela de classificação do torneio nacional.

O próximo desafio do Colorado é a partida de volta pelas semifinais da Copa Libertadores, na quarta-feira (4), às 21h30min, no Beira-Rio. No jogo de ida, o time gaúcho empatou em 2 a 2 com o Fluminense. Com o resultado, o Inter precisa de uma vitória simples no segundo confronto para garantir a vaga na final do torneio. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Pelo Brasileirão, a próxima partida do Colorado será o clássico contra o Grêmio, no dia 8 (domingo), às 16h, no Beira-Rio.

Ficha técnica

— Internacional: Keiller, Rômulo (Mello), Igor Gomes, Nico Hernández, Dalbert, Gabriel, Gustavo Campanharo (Aránguiz), Bruno Henrique (Alan Patrick), Gabriel Barros (Maurício), Lucca (Enner Valencia) e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

— Atlético-MG: Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Lemos, Arana, Battaglia, Edenilson (Patrick), Pedrinho (Igor Gomes), Pavón (Alan Franco), Paulinho e Hulk (Zaracho). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

— Arbitragem: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Alex dos Santos (SC). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP). Quarto árbitro: Francisco Soares Dias (RS).

2023-09-30