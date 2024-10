Colunistas Derrotas da esquerda vão afetar o governo Lula? Entenda

5 de outubro de 2024

A esquerda continua a sofrer para emplacar candidatos competitivos nas principais cidades do País. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Como previsto antes do início da campanha, a eleição municipal tem sido dominada pelos vários partidos do Centrão, com pouca influência da polarização a nível nacional entre o PT e a direita bolsonarista. A esquerda continua a sofrer para emplacar candidatos competitivos nas principais cidades do País, com chances de vitória em no máximo cinco capitais.

Diante desse quadro, muitos investidores e empresários perguntam todos os dias se a eleição pode ser um ponto de inflexão para o governo Lula. Faltando dois anos para a campanha presidencial, a preocupação de parte da elite econômica é de que uma derrota acachapante nas prefeituras faça Lula e o PT redobrarem a aposta em uma política econômica mais populista, sem freios para o gasto público.

O risco de isso acontecer, porém, é muito baixo. No começo da campanha, um cardeal petista disse o seguinte a este colunista: “As eleições municipais não têm nada a ver com a eleição presidencial. Perdemos de lavada em 2020, e fomos eleitos em 2022”.

A avaliação dos petistas é compartilhada por políticos experientes do centro e também da direita. Nas eleições municipais, os eleitores, sabiamente, vão às urnas pensando nos problemas de sua cidade ou seu bairro. Não é um referendo para punir ou premiar o partido do presidente. Por isso, é perfeitamente possível que o PT, embora tenha um governo federal até agora bem avaliado (perto de 50% de aprovação), seja tão pouco competitivo nas cidades.

Sabendo das dificuldades para eleger prefeitos em cidades médias e grandes, o PT tem o objetivo de reforçar suas bancadas de vereadores – tirando proveito das regras da reforma política que induzem a uma maior concentração dos Legislativos – e também cultivar alianças locais que sejam úteis em 2026. Mas atingir esses objetivos depende muito mais da capacidade de mobilização local do que da avaliação dos eleitores sobre o governo.

Mesmo que Lula se frustre com uma derrota ainda mais dura do que o previsto, ou se anime com uma vitória surpresa de Boulos em São Paulo, dificilmente o efeito psicológico sobre os petistas será forte e duradouro para mudar as linhas gerais do programa estabelecido em 2023. No plano federal, a variável que mais importa é a popularidade do próprio Lula, e não dos seus candidatos a prefeito.

Silvio Cascione – diretor da consultoria Eurasia Group

