Conforme a investigação, esquema era comandado por um apenado do Presídio Regional de Caxias do Sul. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (27) uma operação e desarticulou uma quadrilha que simulava compras para roubar cargas na Serra Gaúcha. O que era para ser uma simples entrega de carga, após acerto entre vendedor e comprador, acabava virando roubo mediante ameaça. Segundo a investigação, uma quadrilha da Serra simulava compras de produtos para assaltar transportadores.

Os mandados judiciais, sendo cinco de prisão temporária, foram cumpridos nas cidades de Caxias do Sul e Farroupilha, na Serra, em Feliz, no Vale do Caí, e Canoas, na Região Metropolitana. Até 7h45min, três criminosos haviam sido presos.

Tudo começou no dia 5 de março, quando um detento do Presídio Regional de Caxias do Sul entrou em contato com um distribuidor de ração animal do município para simular a compra de um carregamento do produto. No local e no dia combinados, um motorista de caminhão foi assaltado ao realizar a entrega da mercadoria.

Segundo a polícia, o grupo agiu de forma violenta e fez várias ameaças ao transportador. A ração foi retirada do veículo e a vítima, liberada. Depois disso, os ladrões revenderam parte do produto para receptadores já pré-agendados.

A polícia investiga vários outros roubos que teriam sido realizados pelo grupo e também os receptadores das cargas. Ao todo, 31 agentes cumpriram os mandados judicias. Além de policiais do Deic, a ação contou com o apoio da Draco (Delegacia de Repressão de Ações Criminosas Organizadas) de Caxias do Sul.