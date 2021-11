Tecnologia Descubra como convencer os clientes em uma apresentação online

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Estratégias de persuasão e o cuidado com a parte técnica podem ser grandes aliados da sua apresentação. Foto: Reprodução Estratégias de persuasão e o cuidado com a parte técnica podem ser grandes aliados da sua apresentação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Estamos em uma era onde a maior parte das soluções são providas digitalmente, ainda mais agora com a notícia de que a rede 5G no Brasil pode ser antecipada, o que deve aumentar a procura por dispositivos móveis com acesso à internet. Esse impacto também chegou às reuniões e apresentações, que em grande parte ocorrem online, sem o feeling pessoal para te auxiliar no julgamento de qual estratégia seguir.

Ultrapassar as dificuldades geradas pela falta de interação presencial pode ser muito difícil para algumas pessoas, ainda mais quando o poder de convencimento é a peça chave da questão, como, por exemplo, em uma reunião com clientes.

Para te auxiliar nesta migração de propostas, esclarecer algumas dúvidas e aumentar o seu poder de convencimento, elencamos abaixo algumas dicas relevantes para uma apresentação online, confira:

Disponha de um material de qualidade

Se antes você ia a uma reunião com clientes bem-vestidos, tinha um aperto de mãos firme e olhava nos olhos para criar laços e deixar uma boa primeira impressão, em uma apresentação online este papel cabe exclusivamente ao material apresentado.

Por isso, conte com uma solução online em slideshow que seja voltada para apresentações deste tipo e com todos os recursos necessários. Isso é possível hoje com ferramentas que vão além do clássico Power point, abrangendo desde editores de imagens com templates personalizados, até editores de vídeo.

Agregue o máximo de expectativa

Como se trata de uma apresentação online, é possível que você esteja competindo pela atenção do seu cliente com outras trivialidades e distrações que o cercam, por isso, é extremamente importante que você capte a atenção dele logo de imediato.

Normalmente, quem apresenta algo a um cliente está demonstrando resultados ou uma solução, por isso, dê logo a informação mais pertinente de começo, ou seja, que você está ciente do problema, mas que já tem a solução, ou que você tem os resultados para apresentar e eles são surpreendentes.

Seja dinâmico e sucinto

Dado que você já tem a atenção dos seus clientes e eles estão com as expectativas elevadas, é importante que você não deixe esse clima esfriar, por isso, pense em uma apresentação rápida, sucinta e explicativa.

Para facilitar esse dinamismo, você pode enviar um material de apoio para que o seu cliente realize consultas posteriores à apresentação, para se esclarecer melhor sobre o que foi disposto, o importante é que você não deixe a expectativa e atenção passarem.

Não crie frustrações com a entrega

Se você criou expectativa, atraiu a atenção e está sendo dinâmico na apresentação, existe uma grande hipótese do seu cliente se frustrar caso a entrega proposta não seja a esperada, por isso, não deixe que isso ocorra.

Ou seja, em suma, cabe a você mensurar a expectativa e atenção gerada conforme o que tem para entregar, que, caso seja uma solução, como uma venda de serviços ou produtos, pode ser o mais elevado possível.

Agora você já dispõe de algumas dicas e estratégias relevantes para convencer os seus clientes em uma apresentação online, desejamos boa sorte na sua próxima atuação.

