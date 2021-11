Tecnologia Samsung se une a operadora Orange para agilizar adoção do 5G via Open RAN

(Foto: Reprodução)

A Samsung Networks fez um anúncio nesta quinta-feira (11) de que está firmando uma parceria com a operadora francesa Orange para promover o rápido desenvolvimento da Open RAN (Radio Access Network), sendo que a sul-coreana tornou-se uma das primeiras empresas a se unir ao Open RAN Interlation Center da Orange.

Essa tecnologia de redes móveis de acesso aberto, que no cenário geopolítico é uma aposta dos Estados Unidos e da Europa para conter o avanço de empresas como a Huawei, poderia ter sucesso com a união da Orange e da Samsung, que trabalhariam para separar os elementos de hardware e software do RAN tradicional.

Entraria, então, a experiência da sul-coreana com vRAN (Virtual Radio Access Network), que já foi comprovada em campo por operadoras de celular na América do Norte.

A Orange tem sede em Paris, na França, mas oferece serviços para 22 países entre Europa, Ásia e África, e deseja implantar estações-base compatíveis com Open RAN em ambientes internos e áreas rurais nos próximos anos. Essa tecnologia oferece maior flexibilidade de rede na comparação com a RAN tradicional.

Segundo Arnaud Vamparys, vice-presidente sênior de Redes de Acesso de Rádio e Microondas da Orange, na nota oficial da Samsung sobre o projeto, o Open RAN é uma grande evolução no segmento de rede e requer uma colaboração mais profunda dentro da indústria.

Já Woojune Kim, vice-presidente executivo, chefe de vendas e marketing globais da Samsung Networks, complementou: “Temos o prazer de participar do laboratório inovador da Orange. Por meio dessa colaboração, esperamos levar as redes a novos patamares no mercado europeu, permitindo que as operadoras ofereçam serviços móveis mais envolventes aos seus usuários”.

A Samsung Networks trabalha com todo o setor envolvido com a conexão 5G, então essa parceria somente ajudaria a expandir essa nova tecnologia, que em breve também estará disponível para todo o público brasileiro – por outras mãos. A sul-coreana já esteve envolvida na configuração do 5G em várias operadoras espalhadas pelo mundo.

