Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2023

Apple substituiu as entradas Lightning por entradas USB-C nos novos modelos de iPhone 15. (Foto: TechTudo)

Uma das mudanças mais perceptíveis no iPhone 15, lançado recentemente pela Apple, é a porta de carregamento USB-C. Antes, o padrão utilizado nos aparelhos da maçã era o Lightning, uma entrada patenteada que estava presente nos celulares da fabricante desde o iPhone 5. Com a troca da conexão, que já é velha conhecida de usuários de Android, uma pergunta ficou no ar: pode usar o carregador do Android no iPhone 15? E a resposta, de acordo com a própria Apple, é sim.

Antes mesmo do anúncio oficial da nova linha de celulares, chegaram a circular alguns rumores afirmando que a empresa limitaria o uso de carregadores que não fossem originais da Apple nos novos modelos. No entanto, após o lançamento do iPhone 15, o boato foi desmentido. A seguir, entenda porque você não vai estragar o seu iPhone carregá-lo com o cabo do Android.

No final de setembro, logo após o início das vendas dos novos modelos de celulares nos Estados Unidos, o boato de que a Apple restringiria o uso dos cabos ganhou força novamente, principalmente em alguns sites chineses. Segundo informações do portal Apple Insider, o rumor começou a circular na web depois de uma varejista terceirizada aconselhar consumidores a não usar cabos do Android no iPhone. De acordo com a loja, havia uma diferença nas especificações dos cabos — o que poderia causar danos ao iPhone 15.

No entanto, segundo informações do próprio site da Apple, usuários podem usar cabos de outras fabricantes para carregar o iPhone 15 sem que isso cause problemas ao aparelho, desde que os acessórios sejam compatíveis com o padrão USB-C. Além disso, de acordo com a própria fabricante, também é possível carregar o celular com o adaptador do MacBook para obter um carregamento mais rápido. Outra alternativa é carregar o celular plugando-o ao computador, o que também não causa danos ao iPhone 15.

A Apple adotou a entrada universal USB-C nos novos modelos de celulares por conta de uma exigência da União Europeia, que tornou mandatório o uso da conexão nos países que fazem parte do bloco até 2024. Por conta disso, de acordo com o portal Android Authority, quando o rumor sobre a restrição dos cabos veio à tona, a própria União Europeia alertou a maçã sobre a ideia. Portanto, não é possível saber, de fato, se a Apple considerou limitar o uso dos cabos — apesar disso, essa não foi a decisão final da companhia, já que usuários podem usar cabos do Android para carregar o iPhone 15 sem preocupações.

