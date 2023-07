Economia Programa Desenrola: Caixa amplia de 96 para 120 meses o prazo de pagamento de dívidas

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

segunda fase foca em devedores com renda de até dois salários mínimos e débitos de até R$ 5 mil. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal ampliou de oito para dez anos o prazo máximo de pagamento das dívidas renegociadas por bancos no âmbito do Desenrola Brasil. A nova data-limite é igual a oferecida por outros bancos, como o Banco do Brasil e Santander.

A novidade foi anunciada nessa sexta-feira (21), dia em que as agências do banco estatal abriram mais cedo para atender os clientes interessados em participar do programa. A iniciativa foi uma espécie de “dia D”, mas pode voltar a acontecer. “Vamos observar a demanda e se percebermos a necessidade, voltamos a abrir mais cedo em outros dias”, explicou a vice-presidente de Logística, Operações e Segurança da Caixa, Mônica Monteiro.

Nesta primeira fase da iniciativa, correntistas com renda de até R$ 20 mil (a faixa 2) podem negociar diretamente com as instituições financeiras o pagamento de dívidas contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Além disso, consumidores com débitos de até R$ 100 terão o nome automaticamente limpo pelos bancos. Isso não quer dizer que as dívidas serão perdoadas, mas o banco não vai inscrever o nome do devedor no cadastro de negativados. Dessa forma, na prática, o devedor volta a ter acesso a crédito.

Ao contrário do que ocorrerá em setembro na faixa 1 — formada por quem tem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que esteja inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com dívidas de até R$ 5 mil —, as condições na primeira etapa do programa não foram estabelecidas pelo governo. A única exigência é que o pagamento da dívida possa ser feito em, no mínimo, 12 parcelas. Acompanhe abaixo o que cada banco oferece.

Caixa:

– Taxa de juros: O banco não informou.

– Prazo máximo de pagamento: Em até 96 meses.

– Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista.

– Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa (caixa.gov.br/desenrola/); no WhatsApp, pelo número 0800-104-0104; e na Central de Relacionamento, nos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões).

Banco do Brasil:

– Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida.

– Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses.

– Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista.

– Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; no internet vanking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou no bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); na central de relacionamento, pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número (61) 4004-0001.

Itaú:

– Taxa de juros: O banco não informou.

– Prazo máximo de pagamento: O banco não informou.

– Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros.

– Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site renegociacao.itau.com.br

Santander:

– Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

– Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses.

– Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso.

– Onde posso renegociar? Nas centrais de atendimento telefônico (4004-3535, nas capitais e nas regiões metropolitanas, e 0800-702-3535, nas demais localidades), ou no site santander.com.br/renegociacao/. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página negociemais.santanderfinanciamentos.com.br/. As condições dependem do perfil do cliente.

Bradesco:

– Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

– Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses.

– Quais são os descontos? O banco não informou.

– Onde posso renegociar? Nas agências, nos caixas eletrônicos, no aplicativo, no site nd-bradesco.negociedigital.com.br/ ou via WhatsApp, no número (11) 4858-5151.

Inter

– Taxa de juros: O banco não informou.

– Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses.

– Quais são os descontos? De até 90%.

– Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal bancointer.com.br/negocie/, pelo aplicativo ou pela central de atendimento, no número 3003-4070.

