Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Trabalho começou nesta manhã. Prédio ficará fechado durante a aplicação e 24h depois Foto: Julio Ferreira/PMPA Trabalho começou na manhã desse sábado (8). (Foto: PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

Nesse sábado (8), a prefeitura deu início ao processo de desinsetização do Mercado Público de Porto Alegre para controle de vetores e pragas urbanas que possam ter tido contato com as estruturas durante a enchente, como mosquitos, baratas, pulgas, dentre outras. O prédio ficou fechado durante a aplicação dos produtos e permanece assim duranteas 24 horas seguintes.

“A dedetização é parte importante do processo de limpeza a fim de oferecer maior segurança de saúde aos mercadeiros, funcionários e clientes”, comenta André Barbosa, secretário de Administração e Patrimônio.

A limpeza do Mercado, iniciada em 23 de maio, contou com a colaboração do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e da empresa Stihl, que participaram do processo com empréstimo de equipamentos e de mão de obra.

A primeira etapa foi a de retirada do material que estava nos corredores. Em seguida houve uma força-tarefa para hidrojateamento das áreas comuns. O mesmo cuidado foi realizado com a fachada e arredores do prédio.

A Vigilância Sanitária fez a vistoria e forneceu informações sobre proteção e promoção da saúde. Na sequência, as lojas foram abertas para os mercadeiros avaliarem os prejuízos, retirarem os móveis e as mercadorias para descarte.

2024-06-08