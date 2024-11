Geral Desligamento programado de energia pode causar falta de água em cinco bairros de Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Pode haver falta de água nos bairros Auxiliadora, Bela Vista, Mont'Serrat, Petrópolis e Rio Branco. (Foto: Agência Brasil)

Um desligamento de energia elétrica programado pela CEEE Equatorial poderá resultar em falta de água nesta segunda-feira (4) nos bairros Auxiliadora, Bela Vista, Mont’Serrat, Petrópolis e Rio Branco, em Porto Alegre. A Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Bordini, do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), fica na área onde haverá o corte temporário.

A previsão é que o serviço de manutenção da CEEE Equatorial ocorra das 12h às 17h. Se houver desabastecimento de água, a situação deverá ser normalizada durante a noite. Conforme a concessionária, o desligamento da energia poderá ser cancelado, dependendo das condições climáticas.

Retorno da água

Após paradas mais longas, a água pode apresentar coloração alterada e gosto, no retorno, devido ao arraste de micropartículas não prejudiciais à saúde, que podem estar nas paredes internas da tubulação. Se o aspecto normal da água demorar a ser restabelecido, o cliente pode solicitar lavagem da rede ou do ramal domiciliar ligando para o fone 156, opção 2.

Negociação de débitos

Em outra frente, a negociação de débitos junto ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre volta a ser feita em dois postos de atendimento presenciais a partir desta segunda-feira (4). O serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, no Mercado Público e no bairro Partenon.

Para aderir ao parcelamento, o cidadão deve comparecer a um dos locais com documento de identidade, conta de água e comprovante de vínculo com o imóvel. Também é possível solicitar o serviço por meio do WhatsApp do 156, no número (51) 3343-0156. Com isso, a negociação via chat será descontinuada.

Confira abaixo os Postos de Atendimento do Dmae com serviço de negociação de dívidas:

– Mercado Público: Largo Jornalista Glênio Peres, 2° andar, sala 10, Centro Histórico. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

– Partenon: Avenida Cristiano Fischer, 2.402, bairro Partenon. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

2024-11-03