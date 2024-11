Geral Eleições nos Estados Unidos: na reta final, Trump e Kamala vão atrás de eleitores nos locais onde a disputa será voto a voto

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Americanos irão às urnas neste ano para escolher o próximo presidente. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A campanha pela Presidência dos Estados Unidos entrou na reta final. No sábado (2), o último antes da eleição desta terça-feira (5), os candidatos Donald Trump e Kamala Harris foram atrás dos eleitores de regiões onde a disputa será voto a voto. Em uma corrida extremamente apertada, os candidatos passaram o dia percorrendo Estados decisivos.

Na Carolina do Norte, o ex-presidente Donald Trump disse que é o único que pode salvar a economia – um dos temas em que é bem avaliado pelos eleitores. Trump perguntou aos apoiadores:

“Vocês querem perder suas economias da vida inteira porque botaram uma mulher fraca e louca na presidência?”.

Também na Carolina do Norte, Kamala Harris disse que é hora de ter uma nova geração na liderança do país.

Mais cedo, ela fez comício em outro estado decisivo, a Geórgia, e pediu que os eleitores virassem a página do que chamou de “uma década de Donald Trump”.

Ela disse que, se for eleita, vai lutar pela liberdade das mulheres de tomarem decisões sobre seus corpos – foi uma referência à defesa do direito ao aborto.

Joe Biden fez a última aparição na campanha. O presidente foi à cidade natal dele, Scranton, na Pensilvânia, pedir votos para a democrata:

“Faltam apenas três dias para a eleição. Os desafios são enormes. A escolha não pode ser mais clara”.

Nessa reta final, os candidatos fazem uma maratona em busca de cada eleitor. Trump e Kamala estão empatados nas pesquisas. Cerca de 70 milhões de pessoas já votaram de forma antecipada. Em um país onde o voto não é obrigatório, o desafio agora é motivar quem ainda não votou a sair de casa para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos.

Empate técnico

Kamala Harris e Donald Trump continuam em um cenário de empate técnico em todos os Estados-chave na disputa pela presidência, segundo nova pesquisa de intenção de voto do New York Times/Siena divulgada nesse domingo (3).

Segundo o jornal norte-americano “The New York Times”, que encomendou a pesquisa, o resultado prevê um “desfecho acirrado” na disputa entre Kamala e Trump nesses estados.

Ao contrário de boa parte dos estados americanos, em que tradicionalmente o mesmo partido vence a eleição, os estados-chave são aqueles que, ao longo de diferentes pleitos, não demonstram uma preferência clara por republicanos ou democratas. Ou seja, a depender da campanha, das pesquisas e da eleição anterior, esses estados podem mudar de lado. Por isso, são tão cobiçados.

A diferença entre Kamala e Trump em todos os estados-chave aparece dentro da margem de erro, de 3,5 pontos percentuais

A pesquisa entrevistou 7.879 eleitores prováveis nos sete estados-chave, incluindo 1.025 eleitores no Arizona, 1.004 eleitores na Geórgia, 998 eleitores em Michigan, 1.010 eleitores em Nevada, 1.010 eleitores na Carolina do Norte, 1.527 eleitores na Pensilvânia e 1.305 eleitores em Wisconsin, entre 24 de outubro e 2 de novembro. As informações são do Jornal Nacional e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/eleicoes-nos-estados-unidos-na-reta-final-trump-e-kamala-vao-atras-de-eleitores-nos-locais-onde-a-disputa-sera-voto-a-voto/

Eleições nos Estados Unidos: na reta final, Trump e Kamala vão atrás de eleitores nos locais onde a disputa será voto a voto

2024-11-03