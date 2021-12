Inter Destaque da base, Vinicius Mello é negociado com o futebol dos Estados Unidos

Por Leonardo Moll * | 13 de dezembro de 2021

Atacante se despede do colorado após quase um ano de sua estreia como profissional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Um dos grandes destaques do celeiro de ases nos últimos anos, o atacante Vinicius Mello está de saída do Inter. Clube oficializou na tarde desta segunda-feira (13) que o jovem atleta está a caminho do Charlotte FC, dos Estados Unidos.

De acordo com reportagem da Rádio Grenal, o clube norte-americano, que hoje tem o ex-treinador Miguel Angel Ramirez no comando técnico, desembolsou cerca de dois milhões de dólares (12 milhões de reais) para ter o promissor atacante.

Com apenas 19 anos, Vinicius Mello estreou pelo profissional no início de 2021, no Gauchão. Durante o ano, até recebeu algumas oportunidades depois das saídas de Galhardo e os constantes problemas com Guerrero. Porém, na grande maioria das vezes com poucos minutos para mostrar seu futebol.

Por fim, uma grave fratura no pé fez com que o jovem tivesse de ser afastado por quatro meses e perdesse o restante do Brasileirão. O agora ex-colorado se despede do Beira-Rio com apenas 13 partidas disputadas. Ele também não marcou nenhuma vez atuando pela equipe profissional.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

