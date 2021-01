Rio Grande do Sul Detran-RS realiza leilão virtual de 550 veículos e sucatas

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os veículos são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira Foto: Divulgação Os veículos são desvinculados de qualquer pendência legal ou financei. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Mais um leilão virtual de veículos e sucatas do Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) ocorrerá na quarta-feira (27) no site www.zaccariasleiloes.com.br. Participarão do certame CRDs (Centros de Remoção e Depósito) de Ametista do Sul, Barros Cassal, Carazinho, Espumoso, Fontoura Xavier, Não-Me-Toque, Nonoai e Soledade.

No total, serão ofertados 550 itens retidos administrativamente que estão nos depósitos dos municípios e não foram reclamados pelos proprietários. Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem (276) ou veículos com documentação, aptos para voltar à circulação (274). Esses veículos não têm restrições policiais ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Interessados podem agendar com os CRDs visitação prévia dos lotes para conhecer e examinar os bens por meio dos telefones informados no item três do Edital 62/2020. A visitação acontece nos quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h.

Caso necessário, os CRDs poderão limitar o tempo de visitação por interessado para atender a todos, sem que ocorram aglomerações em meio à pandemia de coronavírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul