Economia Dez repostas para entender o caso Broedel, ex-executivo do Itaú suspeito de corrupção

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Itaú Unibanco detectou a suposta atuação em conflito de interesses de Alexsandro Broedel após sua saída do banco. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos últimos dias, o Itaú esteve no centro do noticiário econômico por uma suspeita de corrupção cometida por um dos executivos do banco. Alexsandro Broedel, que foi diretor financeiro do Itaú até julho, é acusado de ter cometido “grave conflito de interesses”.

O banco informou no sábado (7) que vai à Justiça contra Broedel e que informou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ao Banco Central (BC) sobre as suspeitas, que envolvem desvio de mais de R$ 10 milhões.

Confira o que se sabe até o momento sobre o caso Broedel:

O que o Itaú Unibanco descobriu sobre seu ex-diretor financeiro, Alexsandro Broedel?

– O Itaú Unibanco detectou a suposta atuação em conflito de interesses de Alexsandro Broedel após sua saída do banco, incluindo a omissão de uma sociedade com o professor de contabilidade Eliseu Martins, cujos serviços ele autorizou o Itaú a contratar.

Quando Broedel deixou o Itaú e para onde foi?

– Broedel saiu do Itaú em julho e assumiu um cargo na direção do Grupo Santander, na Espanha.

Qual foi o resultado da investigação interna do Itaú?

– A investigação revelou que Broedel era sócio de Eliseu Martins em uma empresa que recebeu transferências de outra contratada pelo banco, em valores compatíveis com os pagos pelo Itaú entre 2019 e 2024.

Quais são as regras do Itaú em relação a conflitos de interesse?

– O Itaú exige que todos os executivos respondam a um questionário anual sobre sociedades com fornecedores. Se um executivo tiver tal sociedade, ele não pode decidir sobre o relacionamento do banco com seus sócios.

O que o Itaú fez após descobrir os supostos conflitos de interesse?

– O Itaú informou ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre os fatos e iniciou uma investigação que levou à revisão dos balanços do período pela auditoria independente, PwC.

Quais foram as alegações contra Broedel?

– Broedel foi acusado de ter violado políticas internas e agido em grave conflito de interesses ao aprovar pagamentos a um fornecedor com quem teria vínculos, totalizando cerca de R$ 10,45 milhões nos últimos quatro anos.

O que o Itaú pretende fazer a respeito das acusações?

– O Itaú considera entrar com uma ação civil contra Broedel e Eliseu Martins, buscando reparação de danos.

O que o Itaú descobriu sobre os pagamentos feitos a Martins?

– O Itaú descobriu que Broedel teria contratado cerca de 40 pareceres da empresa de Martins, totalizando R$ 13,26 milhões, e que ele não informou ao banco sobre sua relação com Martins.

Quais medidas o Itaú tomou em relação aos pagamentos feitos a Broedel?

– O Itaú protocolou um protesto interruptivo de prescrição e pediu a anulação da aprovação das contas de Broedel entre 2021 e 2023, além de buscar indenizações por valores pagos indevidamente.

Como Broedel se defendeu em relação às alegações de irregularidades?

– Broedel afirmou que as transferências recebidas eram entre sócios e expressou estranheza sobre as acusações surgirem somente após sua renúncia e antes de assumir um cargo no Santander.

As informações são do portal InfoMoney.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dez-repostas-para-entender-o-caso-broedel-ex-executivo-do-itau-suspeito-de-corrupcao/

Dez repostas para entender o caso Broedel, ex-executivo do Itaú suspeito de corrupção

2024-12-09