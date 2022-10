Dicas de O Sul Diagnóstico Molecular para HPV e demais IST´s é tema de palestra em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Evento gratuito acontece no dia 20 de outubro e será ministrado pela dra. Andrea Motoyama Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) podem ser causadas por mais de 30 tipos de vírus, bactérias, fungos e protozoários, sendo as mais comuns Sífilis, Herpes Genital, Cancro mole, HPV, Linfogranuloma venéreo (LGV), Gonorreia e infecção por Clamídia, Doença Inflamatória Pélvica (DIP) e Donovanose.

Apesar das doenças despertarem certa preocupação, existem tratamentos efetivos, porém a falta de um diagnóstico preciso ainda é um problema, já que aumenta a resistência dos patógenos.

Para abordar o tema e também o Diagnóstico Molecular para estas doenças, o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, com o apoio da Mobius Life, irá realizar no próximo dia 20 de outubro a palestra Diagnóstico Molecular para HPV e demais ISTs: importância e vantagem para a saúde do paciente. A palestra será direcionada O público é para todos os profissionais da área da saúde que trabalharam do diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas, incluindo HPV).

Com início a partir das 19 horas, a palestra vai acontecer no Auditório Moinhos (Rua Tiradentes, 333), em Porto Alegre (RS), e será ministrada pela Prof. Dra. Andrea B. Motoyama.

A abertura será realizada por Francine Hehn de Oliveira, coordenadora médica do Laboratório de Patologia, Genética e Biologia Molecular do Hospital Moinhos de Vento, que ressalta “o Laboratório de Biologia Molecular Moinhos de Vento, após o início do declínio de casos de Covid, passou a investir de forma escalonada, em melhorar o portfólio de exames na área de doenças infecciosas.

Dentre estes, veio a parceria com empresas, tais como a Mobius para a realização do painel de vírus 24 horas, e também painéis para meningites e para infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a pesquisa de HPV.

Cada vez mais, com a emergência de trabalhos científicos mostrando a relação direta de infecções, especialmente virais, e com o avanço das epidemias, torna-se fundamental o investimento nestes exames. Conhecendo as infecções, podemos prever e prevenir e diagnosticar de forma precoce, o aparecimento dos cânceres relacionados aos vírus” comenta.

Com uma vasta experiência e um excelente currículo, a Dra. Andrea possui Bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília (1997) e doutorado em Bioquímica pela Universidade da Basileia (Universitat Basel – 2002), na Suíça. Realizou dois pós-doutorados, sendo o primeiro no The Scripps Research Institute (La Jolla), trabalhando com estabilidade de RNAs, e o segundo no The Burnham Institute for Medical Research (La Jolla), no qual abordou proteínas de adesão, sobretudo as que ativam pequenas GTPases da família Rho.

Atualmente é professora adjunta da Universidade de Brasília, pela Faculdade de Medicina, e pelo Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências da Saúde. Além disso, a especialista tem experiência na área de Biologia Celular, com ênfase nas áreas de Bioquímica, Biologia Molecular e Oncologia.

A palestra Diagnóstico Molecular para HPV e demais ISTs: importância e vantagem para a saúde do paciente tem início a partir das 19 horas e as inscrições são gratuitas. Para se inscrever, clique no link https://bit.ly/3g6dJpN.

