Dicas para acelerar o metabolismo e emagrecer com saúde

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Existem maneiras de acelerar o metabolismo que podem te ajudar a queimar mais calorias. (Foto: Reprodução)

O nosso organismo, às vezes, vira um dos principais rivais de quem está em busca do emagrecimento. Dependendo do seu funcionamento, há quem tenha um metabolismo mais preguiçoso – que demora mais para mostrar resultados –, como também há aqueles que possuem um metabolismo acelerado, ou seja, que processa as calorias ingeridas mais rápido. E a segunda opção é a que muitos sonham em ter, não é mesmo?

Até existem alguns truques para deixar o metabolismo mais acelerado, no entanto, vale lembrar que existem alguns impeditivos que provocam uma dificuldade maior, como a idade, por exemplo. Estudos mostram que a partir dos 35 anos, a massa muscular passa a diminuir cerca de 6% a cada década e, com isso, menos calorias são queimadas.

Ainda assim, existem maneiras de acelerar o metabolismo que podem te ajudar a queimar mais calorias. Confira abaixo quais são:

1-Faça atividade física diariamente

Um dos melhores segredos para manter o metabolismo ativo é se exercitar. Não há escapatória. Vale qualquer atividade física, desde sair de casa para caminhar até levantar pesos. Reserve no mínimo 45 minutos por dia aos exercícios.

Outra dica que vale a pena colocar em prática: faça um trabalho de força. Os músculos consomem mais energia (calorias) que gordura.

2-Inclua gorduras na sua dieta

Mas neste caso é a gordura boa, tá bom? Um estudo publicado na revista Cell Metabolism mostrou que a introdução de gorduras boas na dieta resulta em níveis mais equilibrados de açúcar e colesterol. Parece fundamental adicionar à dieta uma quantidade adequada de gordura para ativar as enzimas do fígado implicadas no metabolismo – a gordura de reserva não é suficiente para isso. Mas sem abusar, claro!

3-Não passe fome

Não caia na cilada das dietas muito restritivas. Elas não funcionam no longo prazo e não lhe dão energia para conseguir realizar uma atividade física – a única forma de manter o metabolismo ativo. Para emagrecer, é preciso gastar mais calorias do que as ingeridas.

Ao comer, também se gasta energia para absorver, transportar, armazenar e metabolizar os alimentos. Por isso, quando começar o seu plano de emagrecimento, mantenha uma ingestão ligeiramente abaixo do normal, eliminando apenas os excessos e retirando mais alimentos apenas quando o progresso estancar.

4-Evite o álcool

Essa é uma das dicas para queimar mais calorias que pode doer em alguns. Entretanto, é necessário entender que depois das gorduras, o álcool é o alimento com maior densidade energética. Um grama de álcool tem 7 calorias. Mesmo o vinho tinto, rico em resveratrol – nutriente saudável –, pode ter 120 calorias por copo. Por isso, deixe as bebidas para uma ocasião especial.

