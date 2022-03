Geral Dinheiro esquecido em bancos: brasileiros esperavam “fortuna”, mas encontram centavos

7 de março de 2022

Muitas pessoas se surpreenderam com os valores esquecidos que tinham em bancos. (Foto: Reprodução)

Quando o BC (Banco Central) anunciou que iria criar um sistema para pessoas resgatarem “dinheiro esquecido” em bancos, todo mundo ficou tão empolgado que o sistema online da instituição caiu.

As pessoas que encontraram a feliz mensagem de que tinham, de fato, algo a receber passaram janeiro e fevereiro fazendo planos para a graninha. Mas o tombo veio. Antonia Campos, que mora em Natal, planejava comprar um carro, mas levou um susto ao ver que só tinha R$ 2,82 na conta.

“Fiz tanto plano, disse que ia troca meu carro, porque o meu é pequeno demais. Gravei o dia para saber logo, mas onde já se viu banco guardar dinheiro de alguém de graça?”, questiona.

O saldo de R$ 2,82 é de um consórcio que ela havia iniciado, mas conta que abandonou após uma briga em uma reunião, muitos anos atrás.

Dona Antônia achou que o dinheiro a receber poderia ser alto, porque lembrou de poupanças que tinha na época do governo Collor, quando os recursos foram confiscados pela União. Ela conta que havia guardado o dinheiro da venda de uma casa e achava que seria dessa vez que veria o recurso novamente. “Eu pensava: será que eles vão pagar o dinheiro da poupança? Pagaram nada”, diz.

E ela ainda está melhor que muita gente. Várias pessoas consultaram o serviço nesta segunda (7) e encontraram menos de R$ 1 disponível para resgate.

“Meu pai está rico graças ao ‘valores a receber’. Obrigada, Banco Central”, afirmou Mari, em suas redes sociais. Ela encontrou R$ 0,96 em valores a resgatar.

“Hoje sai os valores a receber do BC, ai fui ver o da minha tia. tinha 0,02 centavos, é serio BC?”, disse Marco.

“Passei semanas dizendo pra minha avó não se animar com a existência de valores a receber, que seriam uns quinze reais, quando muito uns trinta. Realidade: 47 centavos”, afirmou Carolina.

“Minha vó super animada com o valores a receber, quando fui ver tinha 0,04 centavos, KKKKKKKKKKKK”, contou Amanda.

A expectativa para o saque do “dinheiro esquecido” também terminou com uma surpresa para a família de Iara Marília de Almeida – mas não do jeito ela gostaria. Iara encontrou pouco mais de R$ 1 nas contas dos pais. A família é de Curitiba.

“Quando eu vi [que tinha valor parado], eu nem comentei com eles, porque eu queria fazer uma surpresa. Eu achava que realmente seria um valor significativo […] Mas quem foi surpreendida fui eu”.

Iara contou que estava ansiosa para fazer o saque desde que fez a primeira consulta e o sistema do BC sinalizou haver dinheiro parado nas contas. Na época, porém, os valores não podiam ser conferidos.

Mesmo sem saber quanto teria nas duas contas, Iara imaginava que, com o valor, conseguiria fazer uma festa familiar para mãe e para o pai, que tem 82 e 86 anos, respectivamente.

“Devido à idade dos dois, faria uma reunião familiar maior, onde os dois pudessem estar juntos com netos, bisnetos e os filhos. A primeira ideia era fazer uma festa… E quem sabe, fazer uma viagem. Seria para fazer algo significativo para eles”. Segundo ela, o pai tinha R$ 0,65 em uma conta antiga. A mãe tinha R$ 0,45. As informações são do portal de notícias G1.

