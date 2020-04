Notas Mundo Discurso de Macron sobre crise convence 62% dos franceses

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

Quase dois terços do povo francês achou o pronunciamento de Emmanuel Macron sobre a prorrogação do isolamento do país convincente. De acordo com a pesquisa OpinionWay para o jornal Les Échos, 62% dos franceses acharam o pronunciamento de 30 minutos “convincente”, e 37% disseram que ele não foi “muito” ou “nem um pouco” convincente.

