Djokovic vira para cima de Medvedev e é hexacampeão do Masters 1000 de Paris

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

O sérvio bateu Daniil Medvedev por 2 sets a 1. (Foto: Reprodução)

Novak Djokovic terminará 2021 como líder do ranking da ATP e com outro título na mais do que vitoriosa carreira. Neste domingo (7), jogando na quadra rápida da Bercy Arena, o sérvio bateu Daniil Medvedev por 2 sets a 1 (4/6, 6/3 e 6/3) e faturou o título do Masters 1000 de Paris.

Na reedição da final do US Open, que terminou com a conquista do n°2 do mundo e tirou do líder do ranking da ATP a chance de se isolar como maior vencedor de Grand Slams na história, Djokovic e Medvedev se reencontraram em uma final histórica em Paris.

E ao contrário da decisão nos Estados Unidos, foi o sérvio quem levou a melhor e terminou com a taça.

Com duas quebras importantes no serviço, Medvedev trabalhou no saque de Djokovic e forçou erros no ataque para fechar o set em 6/4 e sair na frente no confronto.

Os problemas encontrados pelo sérvio viraram solução no segundo set, quando o n°1 da ATP cresceu e conseguiu devolver as quebras contra Medvedev, colando fogo na partida e levando à loucura os torcedores na Bercy Arena.

No set decisivo, Djokovic mostrou mais uma vez o motivo para ser considerado um dos maiores da história do esporte. Errando pouquíssimo e levando o russo a forçar seu jogo para equilibrar, o sérvio conseguiu duas quebras importantes no serviço de Medvedev.

E quando ele está assim, ninguém segura. 6/4 no terceiro set e mais um título em Paris.

Além dos 1000 pontos no ranking da ATP, Novak Djokovic ainda embolsará 336,030 mil euros (cerca de R$ 2,2 milhões) com o título na capital da França.

