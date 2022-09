Porto Alegre Dmae divulga serviços programados da semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Abastecimento será interrompido nos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá e Navegantes, a partir das 6 horas nesta quarta-feira (21) Foto: Luciano Lanes / PMPA Abastecimento será interrompido nos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá e Navegantes, a partir das 6 horas nesta quarta-feira (21). (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) programou um entroncamento de redes de água e de adutoras de diâmetro 500 milímetros, mais três substituições de ventosas entre esta quarta-feira (21) e quinta-feira (22). A programação poderá ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. Acompanhe as atualizações pelo twitter@dmaepoa ou na capa do site do Dmae.

Aspecto da água

Após os serviços nas redes distribuidoras, a água pode apresentar turbidez, que são partículas inertes, não prejudiciais à saúde e que se desprendem das paredes internas das tubulações quando o abastecimento é retomado. Se a água estiver turva ou com coloração marrom, ligue 156 opção 2 e solicite lavagem do ramal de água. Outra alternativa é manter fechado o registro do quadro/cavalete para impedir a entrada de água turva nas caixas d`água residenciais ou prediais, até que o sistema normalize.

Quarta-feira (21)

– Obra da avenida Tronco: em função do entroncamento da nova rede de água com a rede existente na avenida Francisco Massena Vieira esquina da rua Cruzeiro do Sul, o abastecimento fica interrompido para os bairros Medianeira e Santa Tereza, a partir das 8h30. A estimativa é de que a água retorne durante a noite.

– O abastecimento será interrompido nos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá e Navegantes, a partir das 6 horas, para o entroncamento de adutoras de 500 milímetros de diâmetro na avenida Pernambuco esquina da rua Lauro Muller, na Zona Norte. O serviço faz parte das obras de substituição da adutora da rua Dezoito de Novembro. A previsão é de normalizar durante a noite.

– Poderá ocorrer falta de água na Vila dos Sargentos, bairro Serraria, na Zona Sul, a partir das 8h30, devido à substituição de ventosas nas redes distribuidoras da rua Carijos esquina da Praça Moema, e também na rua Guenoas esquina da rua Guarujá. O abastecimento deverá normalizar durante a noite de quarta.

Quinta-feira (22)

– Parte da Lomba do Pinheiro poderá ficar desabastecida, a partir das 9h, para os trabalhos de substituição de uma ventosa na avenida Santo Dias da Silva. A previsão é de restabelecer o abastecimento durante a noite.

Atendimento do Dmae:

Telefone 156 opção 2

Site: prefeitura.poa.br/dmae

Chat: centraldmae.procempa.com.br/chat

Aplicativo 156+POA

E-mail: dmae@dmae.prefpoa.com.br

WhatsApp: (51) 9332-8170

Atendimento presencial: postos Centro (rua José Montaury, 159), e Leste (rua Cristiano Fischer, 2402), das 8h30 às 16h30.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre